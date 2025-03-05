moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

FSMOne：新世界艱難時期順利再融資 有望早日擺脫困境

新世界發展（0017）上周五公布2025年上半財年業績，FSMOne環球債券部助理研究經理施家頌認為，新世界25上半財年現金流，即是指營運現金流加上資產出售的回款，扣除資本開支、利息及稅務開支為負2億元，接近達到現金流平衡的水平，代表新世界能透過自身營運活動應付各項開支，未有需要依賴新增融資應付日常營運。

施家頌又指，新世界自2024年7月至今成功就187億港元的貸款再融資，意味着集團已安然渡過先前市場頗為擔心的再融資危機。截至2024年底，物業資產的抵押比率輕微上升至34%，比率應未反映最新一期集團把大量資產抵押予銀行，換取由無抵押貸款置換成有抵押貸款的消息。他認為下次公布業績時，預料物業資產的抵押比率會繼續上升，不過至少可以確保集團有一定再融資能力，是為如期還款的重大前提。

另外，他指25上半財年業績遠較上期2024財年下半年的業績為佳，核心營運利潤按半年上升1.18倍至44.2億元，利息覆蓋率由0.6倍升至約1.3倍，淨負債率（永續債被視為債務）約91%，淨債務／總物業資產約 57%，雖然槓桿率輕微上升，但施家頌認為是因為新世界有60億元的一次性減值虧損，加上新世界處於股東應佔淨虧損的狀態。短期內，新世界仍有一定的資產減值壓力，因此槓桿率將會隨時間繼續輕微上升。

地產銷售方面，他指目前新世界在香港及內地的銷售狀況不算差，「以價換量」策略在香港仍然見效，債務壓力暫時未見在內地銷售有負面影響。鑑於在艱難時期仍能順利融資、銷售不差、當期營運利潤足夠覆蓋同期利息開支，新世界應該可以繼續變賣資產用於減債及逐步還債，令現金流勉強保持平衡。施家頌表示，仍維持新世界較大概率能如期還款的觀點。

 

其他報道

【久利生專欄】長和會私有化嗎？呢一秒唔會⋯

標普：香港樓市低迷削發展商信貸實力 中小型銀行面臨高風險

白花油國際發盈警 料去年純利跌至7800萬元

五菱汽車發盈喜 料去年賺4200萬元人幣

yuu伙enJoy卡推簽帳優惠 逢周五簽帳滿指定金額 可賺高達1.2萬yuu積分

統一企業去年多賺11% 末期息42.81分人幣

花旗：中國今年經濟增長目標偏高 預算不足以支持

極兔速遞全年虧轉盈 賺1億美元 不派末期息

全日沽空金額減12% 阿里沽空減9%

恒指收市升652點 成交跌穿2600億 科指升4% 長和升21%

瑞穗：中國擴大刺激實現穩定增長 人民幣政策原則上不會改變

澳新：內地經濟目標為不確定性保留靈活性、政策空間

瑞穗：中國新增地方專項債額度超預期

滬指連升兩個交易日 收漲0.53%

國務院研究室副主任：將通過各種政策推動物價溫和回升

美國商務部長沒有透露關稅將降低多少

碧桂園據報已錯過達成境外債重組協議日期

廣發證券撤換香港子公司董事長和CEO

PAObank獲保險代理機構牌照 與平安香港、富衛推一般保險及壽險

半日沽空金額減26% 南方恒生科技街貨見15個月低

迪士尼據報裁員200人 涉ABC新聞及娛樂部門

五礦資源：MLB收到秘魯稅務法院有利判決