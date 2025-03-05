新世界發展（0017）上周五公布2025年上半財年業績，FSMOne環球債券部助理研究經理施家頌認為，新世界25上半財年現金流，即是指營運現金流加上資產出售的回款，扣除資本開支、利息及稅務開支為負2億元，接近達到現金流平衡的水平，代表新世界能透過自身營運活動應付各項開支，未有需要依賴新增融資應付日常營運。
施家頌又指，新世界自2024年7月至今成功就187億港元的貸款再融資，意味着集團已安然渡過先前市場頗為擔心的再融資危機。截至2024年底，物業資產的抵押比率輕微上升至34%，比率應未反映最新一期集團把大量資產抵押予銀行，換取由無抵押貸款置換成有抵押貸款的消息。他認為下次公布業績時，預料物業資產的抵押比率會繼續上升，不過至少可以確保集團有一定再融資能力，是為如期還款的重大前提。
另外，他指25上半財年業績遠較上期2024財年下半年的業績為佳，核心營運利潤按半年上升1.18倍至44.2億元，利息覆蓋率由0.6倍升至約1.3倍，淨負債率（永續債被視為債務）約91%，淨債務／總物業資產約 57%，雖然槓桿率輕微上升，但施家頌認為是因為新世界有60億元的一次性減值虧損，加上新世界處於股東應佔淨虧損的狀態。短期內，新世界仍有一定的資產減值壓力，因此槓桿率將會隨時間繼續輕微上升。
地產銷售方面，他指目前新世界在香港及內地的銷售狀況不算差，「以價換量」策略在香港仍然見效，債務壓力暫時未見在內地銷售有負面影響。鑑於在艱難時期仍能順利融資、銷售不差、當期營運利潤足夠覆蓋同期利息開支，新世界應該可以繼續變賣資產用於減債及逐步還債，令現金流勉強保持平衡。施家頌表示，仍維持新世界較大概率能如期還款的觀點。
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