內地上調今年赤字率和發債總額，提高財政政策力度，艾西亞認為兩會最重要訊號是「內需為王」，更為看重內需，不再以生產力作為政策重點。雖然內地有為關稅作出準備，不過若然美國對越南亦加徵關稅，對內地出口會有更大影響，因為越南有六成貿易順差與中國有關，內地用以避開美國關稅的作用遠大於墨西哥。

人民幣去年下半年兌美元走弱，但對一籃子貨幣平穩，表現優於日元、泰銖等亞洲貨幣。艾西亞表示美元近期稍弱，有助支持人民幣匯價，料將徘徊在7.1至7.2水平。她指美國宣布新關稅會帶動美元上升，惟昨日美元指數未有走強，兩者關連性或有改變，另外，去年9月內地推出政策後帶動資金入內地股市，支持人民幣匯價但走勢未能持續， 直至今年初DeepSeek崛起，會將有助吸引更多資金投資內地，支持人民幣匯率。

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