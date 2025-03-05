中國金融監督管理總局 近期開展適度放寬科技企業併購貸款政策試點工作，就《商業銀行併購貸款風險管理指引》部分條款，對於「控股型」併購，試點將貸款佔企業併購交易額「不應高於60%」放寬至「不應高於80%」，貸款期限「一般不超過7年」放寬至「一般不超過10年」。

金融監管總局在徵求國家發展改革委、科技部、工業和信息化部意見的基礎上，研究製定試點城市、試點銀行和試點科技企業標準。試點城市為北京市、上海市、天津市、重慶市、南京市、杭州市、合肥市、濟南市、武漢市、長沙市、廣州市、成都市、西安市、寧波市、廈門市、青島市、深圳市和蘇州市等18個城市，涵蓋北京、上海、粵港澳大灣區3個國際科技創新中心和武漢、成渝、西安3個區域科技創新中心。