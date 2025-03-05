現有餘下的董事會認為，暫停郭偉之職務，不會對日常管理及業務營運產生任何重大影響。其將依上市規則之規定適時作出進一步公告。應該集團要求，股份已自去年12月2日早上起暫停買賣，直至另行通知。

現時易生活主要從事品牌貨品及消費品之供應鏈業務。該集團現時由前銳康藥業（現稱中國生物科技）（8037）執行董事陳妙娉提出部份要約，收購約5%股權。在現有董事會中，連同郭偉，共有9名董事被暫停職務，只餘另8名董事繼續履行職務。該集團其中一名執董為向心，他亦為中國創新投資（1217）的主席。

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