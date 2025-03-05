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易生活暫停郭偉非執董職務  因其無視作為董事之職責

易生活（0223）公布，除周昭何、陳樂燕及馬健凌及其他停職董事外的董事會，議決暫停非執行董事郭偉的董事職務及職權，自昨日起生效，原因是郭偉無視其作為董事之職責，並無根據收購守則規則之規定就確保回應文件所載資料之準確性承擔全部責任；及自2月21日起在集團已連續不斷嘗試聯繫，在無明確原因下他再無與管理層聯繫。

現有餘下的董事會認為，暫停郭偉之職務，不會對日常管理及業務營運產生任何重大影響。其將依上市規則之規定適時作出進一步公告。應該集團要求，股份已自去年12月2日早上起暫停買賣，直至另行通知。

現時易生活主要從事品牌貨品及消費品之供應鏈業務。該集團現時由前銳康藥業（現稱中國生物科技）（8037）執行董事陳妙娉提出部份要約，收購約5%股權。在現有董事會中，連同郭偉，共有9名董事被暫停職務，只餘另8名董事繼續履行職務。該集團其中一名執董為向心，他亦為中國創新投資（1217）的主席。

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