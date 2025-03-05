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國華與達闥組合資公司「香港仔機器人」  擬今明年融資3億美元

國華集團（0370）宣布，透過子公司與達闥訂立合作協議，通過重組在港成立一間合資公司即「香港仔機器人」，以於香港及海外發展與人形機器人智能技術及產品有關的業務營運，藉此進軍機器人護理員等人形機器人的民用市場。待合作協議日期後兩年內，集團擬協助「香港仔機器人」分別於今、明兩年籌集1億及2億美元資金，供「香港仔機器人」研究及開發產品之用。

集團指，完成重組後，其子公司及達闥將因此間接持有「香港仔機器人」51%及49%，並會作為集團的非全資附屬公司綜合入賬。集團指，達闥的創始人黃曉慶將於協定的時間加入集團的管理層。「香港仔機器人」亦將在香港設立並營運人形機器人的生產線，生產線的資金將由「香港仔機器人」自行承擔，並由達闥在技術層面提供全方位支持。

達闥承諾，「香港仔機器人」承諾在今、明兩年實現經審核收入不低於5億元及10億元人民幣。若無法達成目標，達闥須在年度審核完成後30日內補足收入目標款項，或調整各自在「香港仔機器人」的股權比例。公告提供資料顯示，達闥為內地成立的公司，股本約為13.9億元人民幣，為人工智能獨角獸公司。

較早前已有外電引述消息人士指，軟銀集團旗下願景基金及富智康 （2038）均有份投資達闥科技，並計劃在港招股，集資最多約5億美元。據了解，達闥曾於2019年擬申請美國上市，但是遭遇美國制裁致叫停。後來消息再傳達闥於2023年擬於2023年來港上市集資約39億元，後來不了了之。