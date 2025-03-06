個股方面，馬斯克插足政治招致不滿，Tesla2月在德國銷量暴跌76%，與該國電動車市場整體銷售表現形成鮮明對比。蘋果發布升級版MacBook Air和Mac Studio，所搭載晶片側重人工智能功能，周三開始接受預訂。

道瓊斯工業平均指數收漲485點，升幅1.15%，報43006點。標普500指數收漲64點，升幅1.12%，報5842點。納斯達克綜合指數收漲267點，或1.47%，報18552點。

微軟升3.19%，報401.02美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻76點，而IBM跌0.73%，報251.35元，拖累道指11點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報235.74元，跌0.08%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報173.02元，升1.22%，亞馬遜(美：AMZN)收市報208.36元，升2.23%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報656.47元，升2.57%，英偉達(美：NVDA)收市報117.3元，升1.12%，微軟(美：MSFT)收市報401.02元，升3.19%，Tesla (美：TSLA)收市報279.1元，升2.59%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.92%，報556點。德國DAX指數收漲3.38%，報23081點；法國CAC 40指數漲1.57%，報8173點；英國富時100指數收跌0.04%，報8755點。

納斯達克中國金龍指數收漲6.41%，報8073點。

美國2年期債息曾升最多0.46%，高見4.0088厘，是3月3日4.0381厘後最高。收市報4.0047厘，是2月27日後收市新高，當日報4.0511厘。連升2日，累計升0.0551厘，對上一次連升2日是2月18日。

美國10年期債息曾升最多1.12%，高見4.2919厘，是2月27日4.3116厘後最高。收市報4.2785厘，是2月25日後收市新高，當日報4.2945厘。連升2日，累計升0.1234厘，對上一次連升2日是2月18日。

美2年期10年期債息差曾收窄至31.067基點，是2月4日32.605基點後最闊。收市報26.964基點，是2月4日後收市最闊，當日報29.68基點。連續兩日擴闊，累計6.825基點，對上一次連續2日是2月28日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至2.509基點，是2月27日0.353基點後最窄。收市報3.59基點，是2月25日後收市最窄，當日報0.487基點。連續兩日收窄，累計11.31基點，對上一次連升2日是2月18日。

道指曾升最多1.45%，是2月28日後最大升幅，當日升幅為1.47%。高見43135.92點，是3月3日44033.78點後最高。收市報43006.59點，是3月3日後收市新高，當日報43191.24點。

標指曾升最多1.43%，是2月28日後最大升幅，當日升幅為1.67%。高見5860.59點，是3月4日5865.08點後最高。收市報5842.63點，是3月3日後收市新高，當日報5849.72點。

納指曾升最多1.75%，是1月28日後最大升幅，當日升幅為2.16%。高見18604.47點，是3月3日18992.3點後最高。收市報18552.73點，是2月28日後收市新高，當日報18847.28點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月11日。

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