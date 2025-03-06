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港股ADR升529點 夜期高水368點 港鐵、京東健康、理文系等業績

美股向上，港股ADR升529點或2.24%，報24124點，即月恒指夜期升363點，報23962點，夜期高水368點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升6.53%，折合報524.95元；阿里巴巴（9988）升8.6%，折合報137元；美團（3690）升8.5%，折合報176.42元；匯控（0005）升1.9%，折合報95.71元；建行（0939）升2.75%，折合報6.82元。

道期現跌0.034%；標期現跌0.06%；納期現跌0.18%。日本東證指數現升0.93%；韓國KOSPI指數現升0.66%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.43%。

VIX指數隔晚跌6.72%或1.58點，報21.93點。

紐油現升0.33%或0.21美元，報66.53美元；布油現跌2.44%或1.74美元，報69.3美元；金價現跌0.04%或1.4美元，報2917.99美元；LME 銅期貨隔晚升2.59%或242美元，報9585美元。比特幣現跌0.3%或276.42美元，報90098.59美元；美國10年期債息現升0.67%或0.0287厘，報4.3072厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，港鐵（0066）、京東健康（6618）、理文造紙（2314）、理文化工（0746）、中煙香港（6055）、捷榮國際（2119）等。

百度（9888）100億元人民幣優先票據定價 息率較市傳指引低。

國華（0370）與達闥組合資公司「香港仔機器人」，擬今明年融資3億美元。

CMON（1792）：未收認購股款逾千萬元擬註銷已發行股份。

漢思集團（0554）盈警，料去年最多蝕1.9億元。

易生活（0223）暫停郭偉非執董職務，因其無視作為董事之職責。

鳳祥股份（9977）盈喜，料純利增至多78%。

玄武雲科技（2392）料去年淨虧損將大幅收窄。

融創中國（1918）上月合約銷售額跌34%，首兩個月升33%。

FSMOne：新世界（0017）艱難時期順利再融資，有望早日擺脫困境。

白花油國際（0239）發盈警，料去年純利跌至7800萬元。

五菱汽車（0305）發盈喜，料去年賺4200萬元人幣。

平保增持農行（1288）

統一企業（0220）去年多賺11%，末期息42.81分人幣。

極兔速遞（1519）全年虧轉盈，賺1億美元，不派末期息。

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