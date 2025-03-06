恒指今早高開392點或1.67%，報23987點，大市成交金額58億元；國指今早高開172點或2%，報8802點。恒生科技指數開市報5919點，升2.81%。上升股份比例為18.45%，下跌為2.25%，無升跌為79.28%。
藍籌68隻升，8隻下跌，7隻無升跌。阿里巴巴（9988）升6.24%，報138元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌2.39%，報89.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報138元，升6.24%；跌幅最大的是同程旅行（0780）開市報19.68元，跌0.3%。
恒指續高於10天線(23383.04點)。科指續高於10天線(5749.96點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港鐵（0066）開市報26.4元，升0.38%。
京東健康（6618）創52周高，見39.3元，開市報39.3元，升1.68%。
理文造紙（2314）開市報2.34元，升0.43%。
理文化工（0746）無成交，報4.2元。
中煙香港（6055）開市報28.6元，升1.06%。
捷榮國際（2119）無成交，報0.58元。
百度（9888）100億元人民幣優先票據定價 息率較市傳指引低。開市報89.5元，升2.29%。
國華（0370）與達闥組合資公司「香港仔機器人」，擬今明年融資3億美元。創52周高，見0.89元，開市報0.89元，升2.3%。
CMON（1792）：未收認購股款逾千萬元擬註銷已發行股份。無成交，報0.025元。
漢思集團（0554）盈警，料去年最多蝕1.9億元。無成交，報0.211元。
易生活（0223）暫停郭偉非執董職務，因其無視作為董事之職責。停牌。
鳳祥股份（9977）盈喜，料純利增至多78%。無成交，報1.42元。
玄武雲科技（2392）料去年淨虧損將大幅收窄。無成交，報1.05元。
融創中國（1918）上月合約銷售額跌34%，首兩個月升33%。開市報2.07元，升1.97%。
FSMOne：新世界（0017）艱難時期順利再融資，有望早日擺脫困境。開市報5.25元，升2.14%。
白花油國際（0239）發盈警，料去年純利跌至7800萬元。無成交，報2.47元。
五菱汽車（0305）發盈喜，料去年賺4200萬元人幣。開市報0.48元，升4.35%。
平保增持農行（1288）。開市報4.76元，升0.21%。
統一企業（0220）去年多賺11%，末期息42.81分人幣。開市報8.64元，無升跌。
極兔速遞（1519）全年虧轉盈，賺1億美元，不派末期息。開市報6.22元，升4.36%。
破頂股包括，巨子生物（2367）創上市新高，見70元，開市報70元，升1.01%；聲通科技（2495）創上市新高，見282元，開市報282元，升1.08%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見117.1元，開市報117.1元，升0.86%；IDT INT'L（0167）無成交，報0.94元；萬洲國際（0288）創52周高，見6.82元，開市報6.82元，升1.19%；國泰航空（0293）創52周高，見10.8元，開市報10.8元，升0.37%；國華（0370）創52周高，見0.89元，開市報0.89元，升2.3%；中信銀行（0998）創52周高，見5.98元，開市報5.98元，升0.67%；勇利投資（1145）創52周高，見0.197元，開市報0.197元，升6.49%；匯彩控股（1180）創52周高，見2.47元，開市報2.47元，升14.88%；心動公司（2400）創52周高，見37.25元，開市報37.25元，升2.34%；中國建材（3323）創52周高，見4.35元，開市報4.35元，升1.16%；交通0銀行（3328）創52周高，見6.85元，開市報6.85元，升0.44%；中食民安（8283）無成交，報1.24元；洢人壹方控股（8305）創52周高，見0.34元，開市報0.34元，無升跌；零跑汽車（9863）創52周高，見39元，開市報39元，升1.83%。
破頂指數成份股包括，京東健康（6618）創52周高，見39.3元，開市報39.3元，升1.68%；長和（0001）創52周高，見48.45元，開市報48.45元，升2.87%；中銀香港（2388）創52周高，見29.65元，開市報29.65元，升0.68%；萬洲（0288）創52周高，見6.82元，開市報6.82元，升1.19%；交行（3328）創52周高，見6.85元，開市報6.85元，升0.44%；。
2隻股份創上市新低，包括彩客新能源（1986）低見0.68元，開市報0.68元，跌2.86%；ＦＩ二南方恒指（7500）低見2.478元，開市報2.478元，跌3.8%。
異動股
上升異動股，包括，益美國際控股（1870）開市報0.184元，升17.95%；匯彩控股（1180）創52周高，見2.47元，開市報2.47元，升14.88%；力高集團（1622）開市報0.181元，升14.56%；心通醫療－Ｂ（2160）開市報1.14元，升12.87%；QPL INT'L（0243）開市報0.26元，升8.33%；從玉智農（0875）開市報0.79元，升8.22%；亞信科技（1675）開市報11.5元，升7.28%；美圖公司（1357）開市報5.48元，升6.82%；貝殼－Ｗ（2423）開市報62.4元，升6.76%；勇利投資（1145）創52周高，見0.197元，開市報0.197元，升6.49%。
下跌異動股，包括，滿地科技股份（1400）開市報0.016元，跌5.88%；宏強控股（8262）開市報0.052元，跌5.45%；齊合環保（0976）開市報0.455元，跌5.21%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報1.67元，跌5.01%；太美醫療科技（2576）開市報4.38元，跌4.99%；僑雄國際（0381）開市報0.86元，跌4.44%；億華通（2402）開市報27.7元，跌4.32%；ＦＩ二南方恒指（7500）創上市新低，見2.478元，開市報2.478元，跌3.8%；廣駿集團控股（8516）開市報0.105元，跌3.67%；天德化工（0609）開市報1.1元，跌3.51%；達勢股份（1405）開市報101.2元，跌2.88%。