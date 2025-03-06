moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開392點 科指升2.8% 阿里升6% 長和再升2%

恒指今早高開392點或1.67%，報23987點，大市成交金額58億元；國指今早高開172點或2%，報8802點。恒生科技指數開市報5919點，升2.81%。上升股份比例為18.45%，下跌為2.25%，無升跌為79.28%。

藍籌68隻升，8隻下跌，7隻無升跌。阿里巴巴（9988）升6.24%，報138元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌2.39%，報89.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報138元，升6.24%；跌幅最大的是同程旅行（0780）開市報19.68元，跌0.3%。

恒指續高於10天線(23383.04點)。科指續高於10天線(5749.96點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港鐵（0066）開市報26.4元，升0.38%。

京東健康（6618）創52周高，見39.3元，開市報39.3元，升1.68%。

理文造紙（2314）開市報2.34元，升0.43%。

理文化工（0746）無成交，報4.2元。

中煙香港（6055）開市報28.6元，升1.06%。

捷榮國際（2119）無成交，報0.58元。

百度（9888）100億元人民幣優先票據定價 息率較市傳指引低。開市報89.5元，升2.29%。

國華（0370）與達闥組合資公司「香港仔機器人」，擬今明年融資3億美元。創52周高，見0.89元，開市報0.89元，升2.3%。

CMON（1792）：未收認購股款逾千萬元擬註銷已發行股份。無成交，報0.025元。

漢思集團（0554）盈警，料去年最多蝕1.9億元。無成交，報0.211元。

易生活（0223）暫停郭偉非執董職務，因其無視作為董事之職責。停牌。

鳳祥股份（9977）盈喜，料純利增至多78%。無成交，報1.42元。

玄武雲科技（2392）料去年淨虧損將大幅收窄。無成交，報1.05元。

融創中國（1918）上月合約銷售額跌34%，首兩個月升33%。開市報2.07元，升1.97%。

FSMOne：新世界（0017）艱難時期順利再融資，有望早日擺脫困境。開市報5.25元，升2.14%。

白花油國際（0239）發盈警，料去年純利跌至7800萬元。無成交，報2.47元。

五菱汽車（0305）發盈喜，料去年賺4200萬元人幣。開市報0.48元，升4.35%。

平保增持農行（1288）。開市報4.76元，升0.21%。

統一企業（0220）去年多賺11%，末期息42.81分人幣。開市報8.64元，無升跌。

極兔速遞（1519）全年虧轉盈，賺1億美元，不派末期息。開市報6.22元，升4.36%。

破頂股表現

破頂股包括，巨子生物（2367）創上市新高，見70元，開市報70元，升1.01%；聲通科技（2495）創上市新高，見282元，開市報282元，升1.08%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見117.1元，開市報117.1元，升0.86%；IDT INT'L（0167）無成交，報0.94元；萬洲國際（0288）創52周高，見6.82元，開市報6.82元，升1.19%；國泰航空（0293）創52周高，見10.8元，開市報10.8元，升0.37%；國華（0370）創52周高，見0.89元，開市報0.89元，升2.3%；中信銀行（0998）創52周高，見5.98元，開市報5.98元，升0.67%；勇利投資（1145）創52周高，見0.197元，開市報0.197元，升6.49%；匯彩控股（1180）創52周高，見2.47元，開市報2.47元，升14.88%；心動公司（2400）創52周高，見37.25元，開市報37.25元，升2.34%；中國建材（3323）創52周高，見4.35元，開市報4.35元，升1.16%；交通0銀行（3328）創52周高，見6.85元，開市報6.85元，升0.44%；中食民安（8283）無成交，報1.24元；洢人壹方控股（8305）創52周高，見0.34元，開市報0.34元，無升跌；零跑汽車（9863）創52周高，見39元，開市報39元，升1.83%。

破頂指數成份股包括，京東健康（6618）創52周高，見39.3元，開市報39.3元，升1.68%；長和（0001）創52周高，見48.45元，開市報48.45元，升2.87%；中銀香港（2388）創52周高，見29.65元，開市報29.65元，升0.68%；萬洲（0288）創52周高，見6.82元，開市報6.82元，升1.19%；交行（3328）創52周高，見6.85元，開市報6.85元，升0.44%；。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括彩客新能源（1986）低見0.68元，開市報0.68元，跌2.86%；ＦＩ二南方恒指（7500）低見2.478元，開市報2.478元，跌3.8%。

異動股

上升異動股，包括，益美國際控股（1870）開市報0.184元，升17.95%；匯彩控股（1180）創52周高，見2.47元，開市報2.47元，升14.88%；力高集團（1622）開市報0.181元，升14.56%；心通醫療－Ｂ（2160）開市報1.14元，升12.87%；QPL INT'L（0243）開市報0.26元，升8.33%；從玉智農（0875）開市報0.79元，升8.22%；亞信科技（1675）開市報11.5元，升7.28%；美圖公司（1357）開市報5.48元，升6.82%；貝殼－Ｗ（2423）開市報62.4元，升6.76%；勇利投資（1145）創52周高，見0.197元，開市報0.197元，升6.49%。

下跌異動股，包括，滿地科技股份（1400）開市報0.016元，跌5.88%；宏強控股（8262）開市報0.052元，跌5.45%；齊合環保（0976）開市報0.455元，跌5.21%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報1.67元，跌5.01%；太美醫療科技（2576）開市報4.38元，跌4.99%；僑雄國際（0381）開市報0.86元，跌4.44%；億華通（2402）開市報27.7元，跌4.32%；ＦＩ二南方恒指（7500）創上市新低，見2.478元，開市報2.478元，跌3.8%；廣駿集團控股（8516）開市報0.105元，跌3.67%；天德化工（0609）開市報1.1元，跌3.51%；達勢股份（1405）開市報101.2元，跌2.88%。

 