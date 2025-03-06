德國昨公布將修憲，候任總理默茨表示，把國防和安全支出排除在財政支出限制之外，並將不惜一切代價保衛國家。彭博社報道，高盛預計，在德國計劃增加國防開支的背景下，該國經濟將回暖並對鄰國產生溢出效應，推動歐元區其他國家也增加軍費開支。高盛亦因此不再預計歐洲央行會在7月會議上減息。
高盛仍預計歐洲央行會在4月和6月各減息25個基點，因當前增長乏力、通脹下降取得進展以及貿易爭端帶來下行風險。
高盛將德國2025年GDP增長預測上調0.2個百分點至0.2%，並將2026年GDP增長預測上調0.5個百分點至1.5%。考慮到對鄰國的溢出效應，該行將今年歐元區經濟增長預測上調0.1個百分點至0.8%，明年經濟增長預測上調0.2個百分點至1.3%。
高盛指，「隨著公共支出加速增長，德國經濟可能回暖，不過我們仍然認為歐盟輸美商品被全面加徵關稅的威脅可能給經濟增長帶來短期下行風險」。
默茨表示，在可能的聯盟伙伴的支持下，還計劃建立一個5000億歐元（5280億美元）基礎設施基金，在10年內投資於交通、能源網絡和住房等優先領域。默茨稱，「歐洲需要加強防禦」，「在美國政府最近做出選擇之後，必要的決定、特別是有關聯邦預算的決定不能再推遲了」。
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