伯南克表示，「我認為在某些方面，通脹（飈升）使未來的通脹控制變得更加困難，因為企業可能會發現漲價更容易，消費者的抵觸情緒減少，人們可能對通脹更加敏感，他們的預期或許也會跟著調整」。

與此同時，伯南克認為央行行長們可能會更加警惕物價的再次飈升。他引述研究結果稱，20世紀70年代經濟受到油價衝擊時，已經成年的聯儲局決策者總體上比年輕人更偏鷹派。

伯南克表示，「你生活在大蕭條時期的祖母絕不會花錢買奢侈品，對吧？她們一直很節儉」，「因此，人們的行為肯定會受到其經歷的影響。德國人至今還記得1923年的惡性通脹」。

伯南克稱，從最近一輪通脹中汲取的關鍵教訓是，央行的溝通應更加重視結果可能與基線預測大相徑庭，如果現實與預測不符，那麼貨幣政策應作出適當反應。他舉例說，聯儲局在2021年將公眾的注意力集中在其關於通脹可能只是暫時性的預測上。「當事實證明通脹並非曇花一現時，聯儲局的信譽就受到了損害」，「更嚴重的，公眾事先並沒有充分了解，一旦基線預測被證明是錯誤的，聯儲局會作何反應」。事後看來，更好的溝通策略可能是聯儲局說基線預測設想的是暫時性通脹，但同時也應著重強調其他可能的情况，並要概述如果出現這些情况時，決策者預期的應對方式。

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