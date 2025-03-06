港元現報7.7709元升值1點子，曾貶值最多12點子，報7.7722元，亦曾升值最多15點子，報7.7695元，是2月24日7.7686元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌8.89點子至2.93238%，是2月12日後最低；1星期HIBOR跌11.42點子至3.25018%，是2024年9月19日後最低；2星期HIBOR跌6.05點子至3.43952%，是2024年9月19日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.43點子至3.96958%，是2月18日後最低；6個月期HIBOR無升跌報4%，是3月5日後最低；12個月期HIBOR無升跌報4.10994%，是3月5日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減17.87億元，至總數19705.74億元，是2月26日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減18.8億元，至總數6051.75億元，是1月9日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.12億元，至總數132.64億元，是2024年12月4日後最低。收市總結餘為446.58億元，較再上一日減20.1億元，總結餘是2月21日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.47億元，至總數13074.77億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增37.53億元，至總數12052.86億元，是2月26日後最高。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，相隔2日後，再有變動，減0.42億元。上日退還貼現窗拆出資金19.68億元。

美匯美息

美元指數現報104.323升值0.047點或0.05%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31406%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.4425%，終止連續3日擴闊，利差是2025年2月28日後最窄，當日差距為-0.3645%。

對上一次終止連續3日擴闊，是2025年2月26日，當日利差報-0.3267%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向上。短線拆息方面，隔夜Shibor升3.5點子至1.79%，是3月3日後最高；1星期Shibor跌0.3點子至1.748%，是3月4日後最低；2星期Shibor跌0.2點子至1.821%，是2月13日後最低；1個月期Shibor升0.2點子至1.91%，是2024年5月16日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升0.4點子至1.993%，是2024年6月12日後最高；6個月期Shibor升0.4點子至1.993%，是2024年6月12日後最高；1年期Shibor升0.6點子至1.982%，是2024年7月25日後最高。

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