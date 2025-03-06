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恒指半日升622點 創近3年高 成交、北水增 長和再升11%

美股上升，金龍指數隔晚升逾6%，創3個月最大升幅，ADR、夜期亦大升，今早恒指高開392點後，升幅擴大至逾600點，重上24000點關，科技股大升，科指升4.7%跑贏恒指的2.6%，其中，今晨公布旗下新AI模型可與DeepSeek-R1媲美的阿里巴巴（9988）大升逾7%，連同騰訊（0700）、美團（3690），推高大市逾300點。騰訊成交大增，股價創逾3年高。

港元升值見一周最強，港股連升兩日，恒指創近3年高，科指國指創一周高。長和（0001）再升11%，創近兩年高。大市半日成交2167億元，較上日午市增60.3%，北水交易成交額（包括買入及賣出交易）953.18億元，較上日午市增72.3%。北水續流入。

恒指今早高開392點，高位升667點，低位升392點，高低波幅275點。上升股份比例為37.77%，下跌為23.8%，無升跌為38.41%。

恒指半日升622點或2.64%，報24216點，大市成交金額2167億元；國指升248點或2.88%，報8878點。恒生科技指數收報6029點，升4.72%。

藍籌股成交金額1193.86億元，佔大市成交55.09%；科指成份股成交金額923.41億元，佔大市成交42.61%；國指成份股成交金額1034.93億元，佔大市成交47.75%。

24隻雙櫃台股，總成交1.04億元人民幣，相當於約1.12億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.15%，至146.05億元，佔大市成交6.73%。牛熊證成交金額67.79億元，減少17.51%；窩輪成交金額78.25億元，減少2.63%。

藍籌64隻升，14隻下跌，5隻無升跌。快手（1024）升13.89%，收報59.85元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌2.45%，收報89.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）創52周高，見17.36元，收報16.96元，升20.28%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報19.2元，跌2.74%。

恒指續高於10天線(23406.03點)。科指續高於10天線(5760.99點)。

北水南下合計淨流入51.25億元，較上日減少38.76%，連續第2日流入，累計流入134.94億元。北水本月累計流入220.36億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）953.18億元，較上日減14.83%，佔香港市場成交額由上日的21.63%增至21.98%。

三大指數表現

恒指曾升最多2.83%，是3月5日後最大升幅。暫高見24262.19點，是2022年2月18日24763.37點後最高。連升2日，累計升1275.16點，對上一次連升2日是2月7日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月10日。

科指曾升最多4.97%，是2月26日後最大升幅。暫高見6044.35點，是2月27日6085.13點後最高。連升2日，累計升494.27點，對上一次連升2日是2月19日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月10日。

國指曾升最多3.06%。暫高見8894.31點，是2月27日8911.67點後最高。連升2日，累計升511.08點，對上一次連升2日是2月7日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月10日。

焦點股

阿里巴巴（9988）曾升最多7.62%，是2月21日後最大升幅，當日升幅為15.47%。暫高見139.8元，是2月24日140.9元後最高。半日收報139.3元，升7.24%。連升2日，累計升11.500003元，對上一次連升2日是2月13日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是1月17日。成交金額減10.62%，至153.03億元，是2月11日後最少，當日達141.1億元。

騰訊（0700）曾升最多6.03%，是2月21日後最大升幅，當日升幅為6.2%。暫高見536元，是2021年7月2日551.731元後最高。半日收報535元，升5.84%。連升4日，累計升56.4元，對上一次連升4日是2月3日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月10日。成交金額增39.59%，至247.14億元，是2月28日後最多，當日達251.87億元。

長和（0001）曾升最多12.42%，是3月5日後最大升幅，當日升幅為24.71%。暫高見52.95元，是2023年5月11日53元後最高。半日收報52.65元，升11.78%。連升2日，累計升14元，對上一次連升2日是2月13日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月27日。成交金額減42.14%，至31.22億元，是3月4日後最少，當日達5.23億元。

個股表現

中移動（0941）聯手華為等發表全球首款5G-A人形機器人。收報81.9元，升0.8%。

阿里（9988）推新AI模型 稱可與DeepSeek-R1媲美。收報139.3元，升7.24%。

海底撈（6862）曾升逾3% 據報五一前杭州新設麵包店。收報16.74元，升1.09%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港鐵（0066）收報26.25元，跌0.19%。

京東健康（6618）創52周高，見41元，收報40.85元，升5.69%。

理文造紙（2314）收報2.33元，無升跌。

理文化工（0746）創52周高，見4.3元，收報4.24元，升0.95%。

中煙香港（6055）收報27.85元，跌1.59%。

捷榮國際（2119）收報0.59元，升1.72%。

百度（9888）100億元人民幣優先票據定價 息率較市傳指引低。收報90.8元，升3.77%。

國華（0370）與達闥組合資公司「香港仔機器人」，擬今明年融資3億美元。創52周高，見0.99元，收報0.95元，升9.2%。

CMON（1792）：未收認購股款逾千萬元擬註銷已發行股份。收報0.025元，無升跌。

漢思集團（0554）盈警，料去年最多蝕1.9億元。收報0.212元，升0.47%。

易生活（0223）暫停郭偉非執董職務，因其無視作為董事之職責。停牌。

鳳祥股份（9977）盈喜，料純利增至多78%。創52周高，見1.52元，收報1.52元，升7.04%。

玄武雲科技（2392）料去年淨虧損將大幅收窄。收報1.05元，無升跌。

融創中國（1918）上月合約銷售額跌34%，首兩個月升33%。收報2.09元，升2.96%。

FSMOne：新世界（0017）艱難時期順利再融資，有望早日擺脫困境。收報5.3元，升3.11%。

白花油國際（0239）發盈警，料去年純利跌至7800萬元。收報2.35元，跌4.86%。

五菱汽車（0305）發盈喜，料去年賺4200萬元人幣。收報0.495元，升7.61%。

平保增持農行（1288）。收報4.74元，跌0.21%。

統一企業（0220）去年多賺11%，末期息42.81分人幣。收報8.46元，跌2.08%。

極兔速遞（1519）全年虧轉盈，賺1億美元，不派末期息。收報6.66元，升11.74%。

破頂股表現

破頂股包括，德林國際（1126）創上市新高，見5.98元，收報5.86元，跌0.68%；達勢股份（1405）創上市新高，見105元，收報103.4元，跌0.77%；珩灣科技（1523）創上市新高，見5.78元，收報5.55元，跌2.12%；貝克微（2149）創上市新高，見35元，收報32.95元，升4.27%；康耐特光學（2276）創上市新高，見31.35元，收報31.3元，升6.46%；巨子生物（2367）創上市新高，見71.3元，收報69.85元，升0.79%；聲通科技（2495）創上市新高，見295元，收報288元，升3.23%；浩森金融科技（3848）創上市新高，見12.1元，收報12.08元，升5.41%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見628元，收報610元，升1.67%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見263.4元，收報248.8元，升2.47%；德益控股（9900）創上市新高，見17.12元，收報16.8元，跌1.18%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見121元，收報116.3元，升0.17%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見27.75元，收報27.55元，跌0.18%；毛戈平（1318）創上市新高，見85.25元，收報84元，升5%；小菜園（0999）創上市新高，見11.3元，收報11.18元，升3.52%；越疆科技（2432）創上市新高，見35.4元，收報34.7元，升2.81%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見345元，收報338元，升13.8%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1089.9元，收報1089.85元，升0.02%；盈富基金－Ｒ（82840）創上市新高，見22.88元，收報22.88元，升2.79%。

破頂指數成份股包括，騰訊（0700）創52周高，見536元，收報535元，升5.84%；舜宇（2382）創52周高，見96.15元，收報94.6元，升6.11%；金蝶（0268）創52周高，見17.36元，收報16.96元，升20.28%；京東健康（6618）創52周高，見41元，收報40.85元，升5.69%；長和（0001）創52周高，見52.95元，收報52.65元，升11.78%；中銀香港（2388）創52周高，見29.85元，收報29.55元，升0.34%；萬洲（0288）創52周高，見6.84元，收報6.81元，升1.04%；中行（3988）創52周高，見4.6元，收報4.57元，升0.88%；建行（0939）創52周高，見6.85元，收報6.81元，升0.44%；交行（3328）創52周高，見6.86元，收報6.8元，跌0.29%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，亞洲果業（0073）低見2.21元，收報2.21元，跌3.91%；卓悅控股（0653）低見0.131元，收報0.133元，跌2.92%；第七大道（0797）低見0.4元，收報0.4元，跌1.23%；暢由聯盟（1039）低見0.049元，收報0.059元，升1.72%；福森藥業（1652）低見0.246元，收報0.25元，跌10.71%；彩客新能源（1986）低見0.68元，收報0.71元，升1.43%；德信服務集團（2215）低見0.72元，收報0.76元，跌20%；ＦＩ南方恒指（7300）低見3.868元，收報3.878元，跌3.05%；ＦＩ二南方恒指（7500）低見2.418元，收報2.426元，跌5.82%；ＸＩ二南方恒科（7552）低見1.588元，收報1.594元，跌9.33%。

24隻股份創52周低，其中十隻包括，IDT INT'L（0167）創52周高，見#N/A N/A元，低見#N/A N/A元，收報0.94元，無升跌；首鋼資源（0639）低見2.24元，收報2.27元，升0.89%；恒大汽車（0708）低見0.183元，收報0.184元，跌1.6%；金活醫藥集團（1110）低見0.39元，收報0.42元，升2.44%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；中國春來（1969）低見4.11元，收報4.15元，升0.73%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；酷派集團（2369）低見0.031元，收報0.032元，跌3.03%；GUANZE MEDICAL（2427）低見0.305元，收報0.34元，無升跌；亨得利（3389）低見0.1元，收報0.1元，跌3.85%。

異動股

上升異動股，包括，佳華百貨控股（0602）創52周高，見0.1元，收報0.055元，升83.33%；邁博藥業－Ｂ（2181）創52周高，見0.6元，收報0.58元，升75.76%；帝國金融集團（8029）收報0.9元，升50%；新威工程集團（8616）創52周高，見0.063元，收報0.04元，升37.93%；亞洲富思（8413）收報0.14元，升33.33%；迅捷環球控股（0540）收報0.246元，升32.97%；麗新國際（0191）收報0.77元，升30.51%；明源雲（0909）創52周高，見4.65元，收報4.59元，升26.1%；中國鑄晨８１（0810）收報0.202元，升23.93%；國家聯合資源（0254）收報0.04元，升21.21%；金蝶（0268）創52周高，見17.36元，收報16.96元，升20.28%。

下跌異動股，包括，維港環保科技（1845）收報0.14元，跌26.32%；中木國際（1822）收報0.23元，跌20.69%；德信服務（2215）創上市新低，見0.72元，收報0.76元，跌20%；水發興業新材料（8073）收報0.27元，跌16.92%；裕興科技（8005）收報0.11元，跌15.38%；潤中國際控股（0202）收報0.067元，跌15.19%；Ｇ﹒Ａ﹒控股（8126）收報0.037元，跌13.95%；金泰能源控股（2728）收報0.025元，跌13.79%；莊皇集團公司（8501）收報0.26元，跌13.33%。

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