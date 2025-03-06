長和 （0001） 擬出售和記港口集團全數80%股權，包括巴拿馬港口股權，僅保留中國內地和香港港口資產，預計套現逾190億美元（約1477億港元）。英國《金融時報》報道，是次交易各方的高層直接參與，包括貝萊德主席芬克（Larry Fink）、旗下GIP的行政總裁Adebayo Ogunlesi，以及長和創辦人李嘉誠及其子李澤鉅。
美國總統特朗普在全國講話中，揚言要收回巴拿馬運河，實現重新掌控這條連接大西洋和太平洋關鍵通道的承諾。報道引述知情人士指，特朗普的言論促使了長和高層採取行動。報道提到，是次交易談判在數周內就已完成，各方主要透過視像會議、電話談判。
報道指，貝萊德成功引入MSC是為交易成功的關鍵之一。MSC作為全球最大航運商，亦是和記港口的最大客戶，加上與Aponte家族的交情，是令長和放心出售的對象。
其他報道
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌6日 港元升值一周最強 總結餘近兩周低
騰訊創逾3年高 成交急增 ATM推高大市 恒指重上24000點 創逾3年高
阿里推新AI模型 稱可與DeepSeek-R1媲美 升逾7%
港股ADR升529點 夜期高水368點 港鐵、京東健康、理文系等業績