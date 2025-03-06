美國總統特朗普在全國講話中，揚言要收回巴拿馬運河，實現重新掌控這條連接大西洋和太平洋關鍵通道的承諾。報道引述知情人士指，特朗普的言論促使了長和高層採取行動。報道提到，是次交易談判在數周內就已完成，各方主要透過視像會議、電話談判。

報道指，貝萊德成功引入MSC是為交易成功的關鍵之一。MSC作為全球最大航運商，亦是和記港口的最大客戶，加上與Aponte家族的交情，是令長和放心出售的對象。

長和半日收報52.6元，升11.68%。

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