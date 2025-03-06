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半日沽空金額增48% 恒生中國企業增94% 盈富街貨一周低

大市半日沽空金額292.36億元，較上日增加48.13%，沽空金額佔大市成交比率為13.48%。

沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）30.21億元，較上日增加94%，

上日盈富（2800）基金單位減400萬個，至總數65.83億個，是2月28日後低，當日為65.79億個。

上日南方恒生科技（3033）基金單位增1.25億個，至總數76.06億個，是3月3日後新高，當日為76.48億個。

沽空增幅最多的股份為，安碩亞洲除日（3010）增加122700.03%，至1.03億元；沽空減幅最多的股份為，安碩滬深三百（2846）減少99.01%，至2844元。

藍籌當中，沽空比率最高的是恒安（1044）沽空比率41.12%。科指股沽空比率最高的是金山軟件（3888）沽空比率41.96%。

其餘請看附圖。

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