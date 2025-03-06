2024年總收入按年上升4.2%至260億元，整體毛利率按年升2個百分點至12%；集團指是自2023年於重慶、江西和廣西投產的木漿生產線 於年內運作暢順。垂直整合的業務模式讓集團發揮規模效益，進一步減低成本，帶動年內盈利及利潤率提升。而越南和馬來西亞的海外生產基地則繼續體現成本優勢，並錄得可觀的盈利帶動。

期內，包裝紙業務收入201.03億元，按年增0.8%；衛生紙收入52.29億元，按年增11.66%；木漿收入6.63億元，按年增1.13倍。

去年的分銷及銷售費用為6.56億元，較2023年的5.95億元，按年增10.25%；去年分銷及銷售費用佔收入約2.5%，按年升0.1個百分點。

去年總財務成本（包括已資本化金額）為9.35億元，按年增12.52%；成本增加主要由於年內銀行 借貸金額及銀行貸款平均利率均有上升。

截至2024年底原料、製成品存貨周轉期及應收賬款周轉期分別為54日、14日及47日，而截至2023年底分別為66日、17日及42日。 而截至2024年底應付賬款周轉期為43 日，而截至2023年底則為38日。

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