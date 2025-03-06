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理文化工去年盈利升兩成 末期息增7%至0.15元

理文化工（0746）公布，2024年全年多賺20.37%，至4.82億元﹔每股基本盈利0.585元，派末期息每股0.15元，按年增7.14%，若計及中期息0.14元，全年股息達0.29元，按年增52.63%，去年淨利潤率按年上升2.3個百分點至12.2%。

去年理文化工總營業額39.51億港元，按年下跌2.5%﹔化工業務錄得營業額約39.22億港元，按年跌1.5%，化工業務毛利率按年上升3.4個百分點至29.4%﹔物業業務則再售出17個「昕悅溪」之住宅單位，從物業業務錄得營業額約2,900萬元，於年末，「昕悅溪」合共已售出逾九成住宅單位，未售住宅單位為11個。

去年集團銷售及分銷成本約為2.03億元，較2023年約2.09億元微減，銷售及分銷成本相對年內總收入的佔比約為5.1%，而去年則約為5.2%。去年研發成本為約1.36億港元，佔年內總收入約3.4%。

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