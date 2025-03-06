支出方面，去年第四季人事費用及董事酬金4.18億元，按年多5.3%，融資成本2449萬元，激增4.8倍。總支出為5.74億元，按年多8%。

證監會去年第四季盈餘為7711萬元，升2.4倍。

證監會指出，香港資本市場受惠於投資氣氛好轉， 加上資產管理業表現強勁和市場聯繫進一步加強， 因此2024年以強勢作結。

在資產管理業方面，交易所買賣基金（exchange- traded fund，簡稱ETF）市場去年平均每日成交額按年升35%至189億元， 佔股市總成交額的14%。 ETF在年內錄得的淨資金流入為228億元， 而其數目亦增加11%至194隻。

此外，香港註冊成立的基金表現亦印證資產管理業發展向好， 該等基金的淨資金流入大增88%至1,629億元，所管理的資產總值為16,400億元，升幅達22%。

與此同時，ETF市場發展達致新里程碑， 兩隻香港ETF於10月首次在沙特阿拉伯跨境上市， 加強了與區內市場的聯繫。截至12月， 兩隻ETF的市值合計接近16億美元， 是沙特市場中最大型的ETF。

滬深港通方面，2024年港股通平均每日成交額升55%至482億元， 佔香港市場成交額超過18%。港股通淨資金流入亦創十年新高， 達8,079億元，而截至12月，累計淨資金流入已錄得近37, 000億元。

證監會行政總裁梁鳳儀表示， 隨著內地自去年9月以來推出一系列措施支持經濟發展， 香港市場在富有挑戰的2024年成功克服考驗， 展現出其一貫的韌力，並持續獲得國際投資者青睞。 在此良好基礎上，證監會將繼續致力促進發展，推動市場創新， 並同時維持市場的廉潔穩健及質素。

另外，牌照數據持續上升，截至2024年底， 持牌機構總數及牌照申請宗數分別上升1.5%和15%。

虛擬資產方面， 證監會於2025年初再向三個虛擬資產交易平台批出牌照， 令此類持牌平台的總數增至10個；最近亦公布了「ASPIRe」路線圖，當中列出12項主要措施， 以鞏固香港作為國際虛擬資產中心的角色。

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