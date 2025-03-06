平均每次船期可安排約百架車次進入郵輪碼頭，由於GoGoX車型每次最多可運載約15件行李，故較多家庭或結伴出行的旅客選擇GoGoX的即時行李運送服務。目前高峰時段，使用本平台服務的旅客平均輪候時間約10分鐘。GoGoX將繼續致力增加運力，提升處理多件行李的能力，讓旅客無需額外分開召喚多輛公共交通工具運送多件行李。

GoGoX平台總監Ming Tse表示，每架郵輪載約數千名訪港旅客，以長途旅客為主，攜帶的行李較多。GoGoX車型每次最多可運載約15件行李，故較多家庭或結伴出行的旅客選擇GoGoX的行李運送服務，讓旅程更輕鬆方便。

目前高峰時段，使用GoGoX平台服務的旅客平均輪候時間約10分鐘。GoGoX將繼續致力增加運力，提升處理多件行李的能力，讓旅客無需額外分開召喚多輛公共交通工具運送多件行李。

Ming Tse又稱，因應外籍旅客未必持有本地電話號碼以使用線上平台下單服務，GoGoX特設線下服務站，處理旅客一切疑難，並提供電子支付方式協助快速完成交易。

根據啟德郵輪碼頭營運商網站顯示，2025年首季將接待近25航次的郵輪停泊。政府在新一份財政預算案亦提出加強支援郵輪業，吸引郵輪在淡季停靠啟德郵輪碼頭，GoGoX歡迎相關舉措，相信將進一步推高行李運送服務的需求。

GoGoX預計機場及郵輪碼頭的行李運送需求將持續上升，會持續為出行人士提供高效的行李運送解決方案，確保所有假期旅程順利開啟。

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