Jason Smith表示，這個令市場不安的日期究竟在何時到來將取決於稅收收入，如果今報稅季政府獲得的稅金低於預期，那麼距離觸及借款上限可能只剩下兩個多月。

Smith沒有解釋為什麼聯邦稅收收入可能低於預測。Smith此前一直敦促國會在5月底前鎖定減稅方案以確保企業財務上的確定性。財政部目前正在使用非常規會計措施來防止付款違約。

Bloomberg Law報道，知情人士稱特朗普政府的目標是到今年年底前削減最多一半國稅局員工，如果這樣做，尤其是在報稅季這麼做，可能會導致收到的稅金大幅減少。

美國財政部尚未給出違約預測，不過市場估計，在不提高債務上限的情况下，這個日期可能在7月末至8月末到來。但也有一些人預測最早5月底就會到來。美國國債息曲線的多個部分出現輕微的錯配，一些交易員擔心美國將耗盡借入新債的空間。

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