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Seven & i擬大規模回購

彭博社引述消息報道，Seven & i Holdings Co.計劃大規模股票回購以提高其估值。報道引述消息指，董事會將在周四晚些時候舉行的會議上就回購計劃進行投票，回購規模或將約為2萬億日圓（134億美元）。