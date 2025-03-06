文章日期：2025年3月6日 14:48
彭博社引述消息報道，Seven & i Holdings Co.計劃大規模股票回購以提高其估值。報道引述消息指，董事會將在周四晚些時候舉行的會議上就回購計劃進行投票，回購規模或將約為2萬億日圓（134億美元）。
Seven & i股價在東京市場一度飈升10%，創下11月20日以來的最大盤中漲幅。該公司市值約為5.56萬億日圓。
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