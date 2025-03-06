郭明錤表示，由於iPhone是剛需且Apple品牌價值高，只要品質夠好，初代折疊iPhone即便售價高，預期帶動的換機需求仍非常強勁。

硬體規格方面，郭明錤預計，初代產品Touch ID以側邊按鍵的形式回歸，且因厚度與空間限制，預期沒有Face ID；採用左右折設計，配備約7.8吋內螢幕（無摺痕）與約5.5吋外螢幕；後置相機採雙鏡頭，打開與折疊時各有一個前置相機；折疊後厚度約9至9.5mm，打開厚度約4.5至4.8mm；軸承採複合材質，包括不銹鋼跟鈦合金。機殼材質為鈦合金。

郭明錤估計，初代折疊iPhone生產難度非常高，故放量可能需等到2027年。他預計，2026年出貨量預估為300至500萬部。考慮到第二代折疊iPhone，2027年折疊iPhone總出貨量預期可達2,000萬部。

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