moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

標普：向國有銀行注資可更佳地對特定行業貸款

中國擬發5000億元（人民幣，下同）特別國債，支持國有大型商業銀行補充資本。標普全球評級表示，向國有大型商業銀行注資，可令國有銀行有更佳的流動性，去執行國家政策、對中央政府提出的特定行業領域提供貸款，同時可以提供資金流動性，於關稅逆風之中，去推動國家經濟增長，另注資亦可於大型銀行盈利能力減弱的預期下，提供資金作緩衝。

標普全球評級信用分析師Xi Cheng表示，於內地處於減息周期和銀行盈利能力受限之下，向國有大型商業銀行補充資本為重要的一步，其可緩和銀行內地資本增值能力減弱的影響，同時令銀行維持足夠的資本作緩衝，和有更好的彈性去增長。

標普全球表示，大型銀行為內地擴大普惠金融政策措施的主要執行者，如提供可負擔的借貸利率、按揭貸款利率再定價，以及不同的費用減免等，而該6家大型商業銀行的資產，佔內地整體商業銀行總資產值的一半，為內地經濟改革起很大作用。

Xi Cheng指出，有關注資可提升大型商業銀行資本，向加大貸款提供資金，相信銀行將使用新的資本向普惠金融、先進製造業及綠色能源等領域作優先貸款。

標普全球提到，除交行（3328）的貸款增長率與銀行平均相約之外，其餘5家銀行，包括工商銀行（1398）、建設銀行（0939）、中行（3988）、農行及郵儲銀行（1658），其貸款資產均於過去三年錄得強勁增長，惟其餘小型銀行因風險和資本管理，其貸款增長亦有所放慢。

 

其他報道

人行行長稱今年將擇機降準減息 有降準空間

郭明錤：蘋果首款折疊iPhone料售價2000至2500美元以上

恒指公司與Wilshire Indexes合作推恒生富威東盟指數

滬指連升三個交易日 創板指升逾2%

Seven & i擬大規模回購

高盛據報是長和港口交易唯一投行

中國擬取消地方政府收購存量商品房價格限制

眾議院重量級共和黨議員：美國最快5月觸及債務上限

GoGoX加強啟德郵輪碼頭行李運送服務 每次船期可安排約百架車次

證監會上季盈餘7711萬 徵費收入升91%

【有片：埋身擊】兩會好消息不斷 料滬指後市持續向上

理文化工去年盈利升兩成 末期息增7%至0.15元

亞洲金融盈喜 料去年多賺70%以上