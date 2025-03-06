中國擬發5000億元（人民幣，下同）特別國債，支持國有大型商業銀行補充資本。標普全球評級表示，向國有大型商業銀行注資，可令國有銀行有更佳的流動性，去執行國家政策、對中央政府提出的特定行業領域提供貸款，同時可以提供資金流動性，於關稅逆風之中，去推動國家經濟增長，另注資亦可於大型銀行盈利能力減弱的預期下，提供資金作緩衝。
標普全球評級信用分析師Xi Cheng表示，於內地處於減息周期和銀行盈利能力受限之下，向國有大型商業銀行補充資本為重要的一步，其可緩和銀行內地資本增值能力減弱的影響，同時令銀行維持足夠的資本作緩衝，和有更好的彈性去增長。
標普全球表示，大型銀行為內地擴大普惠金融政策措施的主要執行者，如提供可負擔的借貸利率、按揭貸款利率再定價，以及不同的費用減免等，而該6家大型商業銀行的資產，佔內地整體商業銀行總資產值的一半，為內地經濟改革起很大作用。
Xi Cheng指出，有關注資可提升大型商業銀行資本，向加大貸款提供資金，相信銀行將使用新的資本向普惠金融、先進製造業及綠色能源等領域作優先貸款。
標普全球提到，除交行（3328）的貸款增長率與銀行平均相約之外，其餘5家銀行，包括工商銀行（1398）、建設銀行（0939）、中行（3988）、農行及郵儲銀行（1658），其貸款資產均於過去三年錄得強勁增長，惟其餘小型銀行因風險和資本管理，其貸款增長亦有所放慢。
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