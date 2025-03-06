財政部長藍佛安表示，為應對內外部可能出現的不確定因素，中央財政還預留充足的儲備工具和政策空間。他指財政政策「更加積極」，是多年來首次出現的用詞，可以理解為「持續用力、更加給力」。當局一方面將實施現有政策，確保去年第四季出台政策落地見效，政策效應在今年持續有效釋放，另一方面謀劃新增量政策「出實招」，用好用足政策空間，圍繞惠民生、促消費、增後勁，及時研究推出新的增量政策，前後貫通、接續發力，確保力度更大、針對性更強。
發改委主任鄭柵潔則指，外部環境的不確定性在增加，同時還面臨國內需求仍然不足、一些行業企業生產經營困難等問題，但都是能夠克服、能夠解決。
他指內地制度有優勢、市場有潛力、企業有活力，有直面風險挑戰的勇氣、有解決問題的底氣。今年內地實現GDP約5%增長目標有支撐、有保障，對此充滿信心，在過程中還需要付出艱苦努力，形容是「關關難過關關過，前路漫漫亦燦燦」。
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