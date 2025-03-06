發改委主任鄭柵潔則指，外部環境的不確定性在增加，同時還面臨國內需求仍然不足、一些行業企業生產經營困難等問題，但都是能夠克服、能夠解決。

他指內地制度有優勢、市場有潛力、企業有活力，有直面風險挑戰的勇氣、有解決問題的底氣。今年內地實現GDP約5%增長目標有支撐、有保障，對此充滿信心，在過程中還需要付出艱苦努力，形容是「關關難過關關過，前路漫漫亦燦燦」。

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