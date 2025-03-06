港股中，科指、科技股表現最佳，騰訊（0700）升逾7%創逾3年半高，成交大增1.4倍；阿里亦升逾8%，創逾3年高，成交增61%；快手（1024）升逾15%，創5個月高，成交增12%。近日焦點股長和（0001）升逾9%，創近兩年高，成交減16%。

午後傳出內地擬取消地方政府收購存量商品房價格限制，內房上升。人行行長稱今年將擇機降準減息 有降準空間，內銀變動不大。

外圍方面，隔晚德國10年期國債息創出1990年3月以來的最大漲幅，上漲30個基點，德債價暴跌引發全球債券拋售，日本10年期國債息升至1.5%，創2009年以來的最高水平。美匯指數曾低見104.096，是2024年11月6日104.043後最低。

恒指今早高開392點，高位升816點，低位升392點，高低波幅424點。上升股份比例為46.02%，下跌為26.36%，無升跌為27.6%。

恒指收市升775點或3.29%，報24369點，大市成交金額3771億元，較上日增加45.79%，是2月28日4062.64億元成交後最多；國指升307點或3.57%，報8938點。恒生科技指數收報6068點，升5.4%。

藍籌股成交金額2165.86億元，佔大市成交57.43%；科指成份股成交金額1604.68億元，佔大市成交42.55%；國指成份股成交金額1874.84億元，佔大市成交49.71%。

24隻雙櫃台股，總成交2.22億元人民幣，相當於約2.38億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加11.87%，至181.86億元，佔大市成交4.82%。牛熊證成交金額87.92億元，增加6.98%；窩輪成交金額93.94億元，增加16.87%。

藍籌67隻升，15隻下跌，1隻無升跌。快手（1024）升15.7%，收報60.8元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.22%，收報105.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）創52周高，見17.36元，收報17.04元，升20.85%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報19.36元，跌1.93%。

恒指續高於10天線(23421.31點)。科指續高於10天線(5764.88點)。

北水南下合計淨流入65.3億元，較上日減少21.97%，連續第2日流入，累計流入149億元。北水本月累計流入234.41億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1665.12億元，較上日增48.77%，佔香港市場成交額由上日的21.63%增至22.07%。

三大指數表現

恒指曾升最多3.46%，是2月26日後最大升幅，當日升幅為4.08%。高見24410.93點，是2022年2月18日24763.37點後最高。今日收市報24369.71點，是2022年2月17日後收市新高，當日報24792.77點。連升2日，累計升1427.94點，對上一次連升2日是2月7日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月10日。

科指曾升最多5.77%，是2月21日後最大升幅，當日升幅為6.53%。高見6090.37點，是2021年12月13日6160.95點後最高。今日收市報6068.77點，是2021年12月9日後收市新高，當日報6103.16點。連升2日，累計升533.13點，對上一次連升2日是2月19日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月10日。

國指曾升最多3.78%，是2月26日後最大升幅，當日升幅為4.36%。高見8956.49點，是2021年11月22日9001.48點後最高。今日收市報8938.09點，是2021年11月19日後收市新高，當日報8970.67點。連升2日，累計升570.62點，對上一次連升2日是2月7日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月10日。

焦點股表現

騰訊（0700）曾升最多7.62%，是2月17日後最大升幅，當日升幅為7.83%。高見544元，是2021年7月2日551.731元後最高。今日收市報544元，是2021年6月29日後收市新高，當日報544.356元。收報544元，升7.62%。連升4日，累計升65.4元，對上一次連升4日是2月3日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月10日。成交金額增140.01%，至424.93億元，是2月17日後最多，當日達630.32億元。

阿里巴巴（9988）曾升最多8.93%，是2月21日後最大升幅，當日升幅為15.47%。高見141.5元，是2021年11月18日157.544元後最高。今日收市報140.8元，是2021年11月18日後收市新高，當日報154.668元。收報140.8元，升8.39%。連升2日，累計升13元，對上一次連升2日是2月13日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是1月17日。成交金額增61.87%，至277.17億元，是2月25日後最多，當日達304.3億元。

快手（1024）曾升最多17.51%，是2022年11月11日後最大升幅，當日升幅為18.77%。高見61.75元，是2024年10月7日61.75元後最高。今日收市報60.8元，是2024年10月7日後收市新高，當日報61.25元。收報60.8元，升15.7%。連升2日，累計升10.19元，對上一次連升2日是2月13日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月14日。成交金額增341.44%，至115.33億元，是2022年5月31日後最多，當日達127.48億元。

長和（0001）曾升最多12.42%，是3月5日後最大升幅，當日升幅為24.71%。高見52.95元，是2023年5月11日53元後最高。今日收市報51.55元，是2023年5月15日後收市新高，當日報52.35元。收報51.55元，升9.45%。連升2日，累計升12.89元，對上一次連升2日是2月13日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月27日。成交金額減16.17%，至45.23億元，是3月4日後最少，當日達5.23億元。

午後消息股表現

人行行長稱今年將擇機降準減息 有降準空間。

內銀股

建行（0939）創52周高，見6.85元，收報6.83元，升0.74%。

農行（1288）收報4.75元，無升跌。

工行（1398）收報5.66元，升0.71%。

郵儲行（1658）收報5.09元，跌0.2%。

交行（3328）創52周高，見6.86元，收報6.83元，升0.15%。

招行（3968）收報47元，升0.97%。

中行（3988）創52周高，見4.6元，收報4.57元，升0.88%。

郭明錤：蘋果首款折疊iPhone料售價2000至2500美元以上。

手機設備

丘鈦（1478）收報7.77元，升3.88%。

舜宇（2382）創52周高，見96.15元，收報93.05元，升4.37%。

高偉電子（1415）收報30.55元，升1.16%。

瑞聲（2018）創52周高，見52.3元，收報51.8元，升9.4%。

中國擬取消地方政府收購存量商品房價格限制。

藍籌內房

中海外（0688）收報15.26元，升4.81%。

龍湖（0960）收報11.3元，升4.24%。

華潤置地（1109）收報27元，升4.05%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.41元，升2.5%。

綠城中國（3900）創52周高，見13.24元，收報13.14元，升7%。

寶龍地產（1238）收報0.48元，升7.87%。

萬科（2202）收報6.49元，升4.34%。

融創（1918）收報2.11元，升3.94%。

新城發展（1030）收報2.33元，升8.88%。

龍光地產（3380）收報1.06元，升6%。

世茂集團（0813）收報1.29元，升4.88%。

雅居樂（3383）收報0.7元，升9.38%。

旭輝（0884）收報0.295元，升5.36%。

合生（0754）收報3.49元，升7.38%。

碧桂園（2007）收報0.51元，升5.15%。

理文化工（0746）去年盈利升兩成 末期息增7%至0.15元。創52周高，見4.3元，收報4.06元，跌3.33%。

亞洲金融（0662）盈喜 料去年多賺70%以上。創52周高，見4.1元，收報4.1元，升5.13%。

理文造紙（2314）去年多賺25% 末期息削26%至4.5仙。收報2.35元，升0.86%。

海港企業（0051）全年虧損收窄至7000萬元 派息5仙。收報5元，升5.26%。

長和（0001）賣產︱據報96歲李嘉誠親自處理出售港口「大刁」 僅數周已完成談判。高盛據報是長和港口交易唯一投行。。創52周高，見52.95元，收報51.55元，升9.45%。

今早及隔晚消息股表現

中移動（0941）聯手華為等發表全球首款5G-A人形機器人。收報82.2元，升1.17%。

阿里（9988）推新AI模型 稱可與DeepSeek-R1媲美。創52周高，見141.5元，收報140.8元，升8.39%。

海底撈（6862）曾升逾3% 據報五一前杭州新設麵包店。收報17.02元，升2.78%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港鐵（0066）收報26.25元，跌0.19%。

京東健康（6618）創52周高，見41元，收報40.8元，升5.56%。

中煙香港（6055）收報27.35元，跌3.36%。

捷榮國際（2119）收報0.6元，升3.45%。

百度（9888）100億元人民幣優先票據定價 息率較市傳指引低。收報91.15元，升4.17%。

國華（0370）與達闥組合資公司「香港仔機器人」，擬今明年融資3億美元。創52周高，見1.22元，收報1.19元，升36.78%。

CMON（1792）：未收認購股款逾千萬元擬註銷已發行股份。收報0.025元，無升跌。

漢思集團（0554）盈警，料去年最多蝕1.9億元。收報0.201元，跌4.74%。

易生活（0223）暫停郭偉非執董職務，因其無視作為董事之職責。停牌。

鳳祥股份（9977）盈喜，料純利增至多78%。創52周高，見1.52元，收報1.51元，升6.34%。

玄武雲科技（2392）料去年淨虧損將大幅收窄。收報1.1元，升4.76%。

融創中國（1918）上月合約銷售額跌34%，首兩個月升33%。收報2.11元，升3.94%。

FSMOne：新世界（0017）艱難時期順利再融資，有望早日擺脫困境。收報5.43元，升5.64%。

白花油國際（0239）發盈警，料去年純利跌至7800萬元。收報2.24元，跌9.31%。

五菱汽車（0305）發盈喜，料去年賺4200萬元人幣。收報0.5元，升8.7%。

平保增持農行（1288）。收報4.75元，無升跌。

統一企業（0220）去年多賺11%，末期息42.81分人幣。創52周高，見8.87元，收報8.84元，升2.31%。

極兔速遞（1519）全年虧轉盈，賺1億美元，不派末期息。收報6.37元，升6.88%。

破頂股表現

破頂股包括，德林國際（1126）創上市新高，見5.98元，收報5.94元，升0.68%；達勢股份（1405）創上市新高，見105元，收報103.1元，跌1.06%；珩灣科技（1523）創上市新高，見5.78元，收報5.6元，跌1.23%；津上機床中國（1651）創上市新高，見21.65元，收報21.65元，升6.65%；貝克微（2149）創上市新高，見35元，收報33元，升4.43%；康耐特光學（2276）創上市新高，見32元，收報30.9元，升5.1%；巨子生物（2367）創上市新高，見71.3元，收報70.35元，升1.52%；聲通科技（2495）創上市新高，見295元，收報286.8元，升2.8%；浩森金融科技（3848）創上市新高，見12.5元，收報12.5元，升9.08%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見628元，收報620元，升3.33%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見263.4元，收報251.6元，升3.62%；德益控股（9900）創上市新高，見17.5元，收報16.9元，跌0.59%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見121元，收報116.2元，升0.09%；騰訊控股－Ｒ（80700）創上市新高，見505元，收報505元，升6.77%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見27.75元，收報27.45元，跌0.54%；毛戈平（1318）創上市新高，見85.25元，收報84.25元，升5.31%；小菜園（0999）創上市新高，見11.3元，收報11.2元，升3.7%；越疆科技（2432）創上市新高，見35.4元，收報34.9元，升3.41%；紐曼思（2530）創上市新高，見0.87元，收報0.86元，升26.47%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見357.8元，收報341.4元，升14.95%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1112.75元，收報1112.75元，升0.1%；中銀大灣氣候（3129）創上市新高，見10.73元，收報10.73元，升3.37%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見67.24元，收報67.24元，升2.16%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1090.2元，收報1089.9元，升0.03%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1088.75元，收報1088.75元，升0.05%。

破頂指數成份股包括，阿里巴巴（9988）創52周高，見141.5元，收報140.8元，升8.39%；騰訊（0700）創52周高，見544元，收報544元，升7.62%；舜宇（2382）創52周高，見96.15元，收報93.05元，升4.37%；金蝶（0268）創52周高，見17.36元，收報17.04元，升20.85%；京東健康（6618）創52周高，見41元，收報40.8元，升5.56%；長和（0001）創52周高，見52.95元，收報51.55元，升9.45%；中銀香港（2388）創52周高，見29.85元，收報29.5元，升0.17%；萬洲（0288）創52周高，見6.89元，收報6.85元，升1.63%；中行（3988）創52周高，見4.6元，收報4.57元，升0.88%；建行（0939）創52周高，見6.85元，收報6.83元，升0.74%；交行（3328）創52周高，見6.86元，收報6.83元，升0.15%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，亞洲果業（0073）低見2.21元，收報2.21元，跌3.91%；卓悅控股（0653）低見0.13元，收報0.132元，跌3.65%；第七大道（0797）低見0.4元，收報0.4元，跌1.23%；華音國際控股（0989）低見0.24元，收報0.24元，跌7.69%；暢由聯盟（1039）低見0.049元，收報0.057元，跌1.72%；中國生態旅遊（1371）低見0.101元，收報0.106元，跌15.2%；福森藥業（1652）低見0.245元，收報0.245元，跌12.5%；彩客新能源（1986）低見0.68元，收報0.72元，升2.86%；德信服務集團（2215）低見0.72元，收報0.8元，跌15.79%；佛朗斯股份（2499）低見5.99元，收報6元，跌2.91%。

30隻股份創52周低，其中十隻包括，NATIONAL ELEC H（0213）低見0.38元，收報0.415元，無升跌；聯亞集團（0458）低見1.92元，收報1.95元，跌7.14%；首鋼資源（0639）低見2.24元，收報2.29元，升1.78%；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.019元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.18元，收報0.185元，跌1.07%；陽光能源（0757）低見0.068元，收報0.069元，跌8%；華富建業金融（0952）低見0.187元，收報0.187元，跌1.06%；金活醫藥集團（1110）低見0.39元，收報0.41元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；永義國際（1218）低見1.6元，收報1.6元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，邁博藥業－Ｂ（2181）創52周高，見0.6元，收報0.6元，升81.82%；佳華百貨控股（0602）創52周高，見0.1元，收報0.054元，升80%；新威工程集團（8616）創52周高，見0.063元，收報0.04元，升37.93%；國華（0370）創52周高，見1.22元，收報1.19元，升36.78%；中國金屬利用（1636）收報0.083元，升33.87%；獅騰控股（2562）收報30.6元，升30.49%；神通機器人教育（8206）創52周高，見0.14元，收報0.14元，升29.63%；帝國金融集團（8029）收報0.77元，升28.33%；寶新置地（0299）收報0.12元，升27.66%；聖馬丁國際（0482）收報0.099元，升26.92%；紐曼思（2530）創上市新高，見0.87元，收報0.86元，升26.47%。

下跌異動股，包括，維港環保科技（1845）收報0.145元，跌23.68%；正商實業（0185）平上市低位0.1元，收報0.1元，跌18.7%；水發興業新材料（8073）收報0.265元，跌18.46%；寶積資本（8168）收報0.062元，跌18.42%；INTL GENIUS（0033）收報3.15元，跌17.54%；民銀資本（1141）收報0.33元，跌17.5%；中木國際（1822）收報0.243元，跌16.21%；德信服務（2215）創上市新低，見0.72元，收報0.8元，跌15.79%；中國生態旅遊（1371）創上市新低，見0.101元，收報0.106元，跌15.2%；道和環球（0915）收報0.111元，跌14.62%。

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