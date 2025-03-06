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全日沽空金額增35% 騰訊沽空增1.7倍

大市全日沽空金額545.26億元，較上日增加35.91%，沽空金額佔大市成交比率由上日的15.5%降至14.45%。

沽空金額最多股份為，騰訊控股（0700）58.62億元，較上日增加173%。沽空比率由上日的12.12%，升至13.8%。

上日盈富（2800）基金單位減400萬個，至總數65.83億個，是2月28日後低，當日為65.79億個。

上日南方恒生科技（3033）基金單位增1.25億個，至總數76.06億個，是3月3日後新高，當日為76.48億個。

沽空增幅最多的股份為，和記電訊香港（0215）增加27075.25%，至52.72萬元；沽空減幅最多的股份為，ＦＬ二南方日經（7262）減少98.31%，至7154元。

藍籌當中，沽空比率最高的是恒安（1044）沽空比率45.41%。科指股沽空比率最高的是金山軟件（3888）沽空比率40.68%。

其餘請看附圖。

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