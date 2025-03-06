包括中國內地及國際附屬公司的EBITDA由26.9%升至29.8%；不包括中國內地及國際附屬公司的EBITDA則由45.9%升至47%。

公司指，儘管於2024年的經營業績令人滿意，但大部分盈利將用於現有鐵路綫的提升和更新及新鐵路項目的規劃與建設，這些項目需要龐大資金支持。公司將持續注重審慎理財：專注成本管理、優化資金安排及保持強健的資產負債表以協助港鐵及香港透過新鐵路建設推動發展。

行政總裁金澤培指，踏入後疫情時代，必須慢慢適應消費行為轉變下的新常態，尤其是香港市民在周末及假期紛紛北上，以及中國內地遊客縮短在本港購物消費時間的既定趨勢。在地緣政治波動及利率高企的情況下，不明朗的全球經濟環境亦將繼續對來自乘客量、車站商店和商場租金，以及車站廣告的收入構成影響。展望未來，在經常性業務及新項目上審慎控制成本和嚴格理財，仍然至關重要。

金澤培指，未來數年，將積極擴展鐵路網絡至香港新興及不斷發展的人口稠密地區。因此，港鐵在繼續審慎理財的同時，亦將著力為下一發展階段籌措資金，以應付日後對財務資源的龐大需求。

金澤培指，預計2025年至2027年的總開支約為908億元。香港鐵路項目的資本性開支將繼續佔 2025年至2027年資本性開支的一大部分。至於其他項目的資本性工程開支和財務安排，需在集團與政府簽訂相關項目協議後才能確定。

金澤培指，集團於2024年12月31日持有279億元的現金、銀行結餘及存款和超過209億元的可動用承諾貸款額，加上可從銀行獲得的貸款及在債券資本市場集資的能力，相信將足以應付其資本性開支及投資計劃。

財報數據方面，期內，香港物業發展利潤為102億元，主要來自「日出康城」第十一期、何文田站第一期、「港島南岸」第一期、第二期、第四期和第五期項目。視乎施工及銷售進度，預期為何文田站第二期、「港島南岸」第三期和「日出康城」第十二期的物業發展利潤入帳，並繼續為「港島南岸」第五期和何文田站第一期的物業發展利潤入帳。

香港車務營運收入230.13億元，增14.3%；香港車站商務收入53.43億元，增4.4%；香港物業租賃及管理業務收入53.79億，增5.9%；中國內地及國際鐵路、物業租賃及管理附屬公司收入254.67億元，跌1.8%；其他業務收入8.09億，增15.5%。

香港車務營運方面，本地鐵路服務總乘客人次16.01億，增0.94%。

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