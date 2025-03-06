據官媒《證券時報》報道指，「國家創業投資引導基金」主要引導金融資本投早、投小、投入長期及硬科技，聚焦人工智慧、量子科技及氫能儲能等領域，透過市場化方式投資種子期、新創企業，適當兼顧早中期中小微型企業，支撐原創性、顛覆性技術創新，以及關鍵核心技術，培育發展戰略性新興產業和未來產業。

報道續指，今年政府工作報告中提到的生物製造、具身智能、6G等，亦都於「國家創業投資引導基金」投資領域內，基金存續期達到20年，意味著較一般的股權投資基金更為長。

報道亦引述國家發展改革委相關負責人稱，新成立的國家創業投資引導基金將有力解決科創企業發展初期普遍面臨的資金短缺問題，更好發揮創業投資支持科技創新的重要作用，推動重大科技成果向現實生產力轉化，加快實現高水平科技自立自強，培育發展新質生產力。

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