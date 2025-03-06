聯交所指，除了潘軍發損害投資者權益聲明，亦對他作出公開譴責。損害投資者權益聲明是指聯交所認為，潘軍擔任兩間上市公司或其任何附屬公司的董事或高級管理階層成員可能會損害投資者的權益。

今次聯交所對花樣年及彩生活的紀律行動源於2021年9月28日彩生活向碧桂園服務（6098）出售其全資附屬公司鄰里樂，代價為33億元人民幣，並由碧桂園分三期支付，此出售構成公司的非常重大出售事項。

聯交所指，在相關時間，花樣年是彩生活的控股股東。該非常重大的出售事項須遵守獲該等公司股東批准的規定。而2021年9月30日，即簽署股份轉讓協議後兩日，彩生活與碧桂園訂立借款協議，借入7億元人民幣，須於香港的下一個工作日，亦即2021年10月4日或之前償還。

而作為借款的擔保，彩生活承諾，碧桂園將有權根據借款協議於發生指定違約事件時要求彩生活向其轉讓鄰里樂的全部已發行股本。而指定違約事件包括，如借款未能於到期日前償還，或如花樣年及或彩生活的對外債務拖欠金額高達1,000萬元人民幣或以上。

在2021年10月4日，兩項違約事件均被觸發，因花樣年價值超過1,000萬元人民幣的若干優先票據發生違約及彩生活借款違約。因此，碧桂園執行其權利，要求彩生活向其轉讓鄰里樂。

該等公司承認，出售鄰里樂構成非常重大的出售事項，而且其違反了適用的公告、通函及股東批准規定。 花樣年及彩生活並沒有向投資者及市場披露出售鄰里樂一事。直至於2021年10月26日，花樣年及彩生活才刊發聯合公告，載述股份轉讓協議、借款協議及鄰里樂已轉讓予碧桂園之事。

該等公司於2022年3月28日再刊發聯合公告，披露其已與碧桂園訂立補充協議。另直至2023年7月25日，即出售鄰里樂後近兩年，兩間公司才就出售鄰里樂一事刊發通函，並在2023年9月11日舉行的股東特別大會上追認了股份轉讓協議及補充協議等。

聯交所指，出售鄰里樂構成該等公司的非常重大的出售事項。因此，該等公司就有關出售違反了《上市規則》第十四章有關出售鄰里樂的相關規定﹔潘軍亦違反了其在《上市規則》下的職務及責任﹔其他相關董事亦因此違反了其在《上市規則》下的職務及責任。

聯交所又進一步指令八名董事須各自完成有關監管及法律議題，包括《上市規則》合規事宜的培訓，當中彩生活前獨立非執行董事許新民須完成18小時的培訓，餘下的曾寶寶等人須完成15小時的培訓。

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