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回應美國關稅 中國商務部：會採取必要反制措施 建議雙方團隊盡早溝通

美國2月和3月接連加徵中國進口貨品關稅累計20%，中國商務部長王文濤表示，中美作為國情不同的大國，經貿領域有分歧屬於正常。美方若要解決問題應以正確相處之道。他上月向美國新任商務部長和貿易代表致信，提出希望通過平等對話磋商解決各自關切，雙方可在適當的時候見面，雙方團隊也可盡早進行溝通。希望美方本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強對話、管控分歧、促進合作，共同推動中美經貿關系健康、穩定、可持續發展。

美國以芬太尼為由對中國加徵關稅，王文濤指美國是「混淆是非、顛倒黑白」，美國自身應採取積極行動，不能只向中國「甩鍋推責」。他又指美國關稅以關稅威脅、要挾的措施是典型的單邊主義、霸凌主義行徑，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，阻礙世界經濟發展，也必將損害美國民眾和企業利益，是典型的損人不利己，美方宣布加徵關稅後，美股應聲下跌。

中國對美國農產品徵收關稅作為回應，王文濤指「不敬人者，當以其人之道還治其人之身」，中方捍衛自身利益的決心堅定不移，針對美方採取的單邊征稅措施，已根據國內法律法規和國際法基本原則，採取必要反制措施。「如美方在錯誤的道路上越行越遠，中方將奉陪到底」。

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