美國以芬太尼為由對中國加徵關稅，王文濤指美國是「混淆是非、顛倒黑白」，美國自身應採取積極行動，不能只向中國「甩鍋推責」。他又指美國關稅以關稅威脅、要挾的措施是典型的單邊主義、霸凌主義行徑，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，阻礙世界經濟發展，也必將損害美國民眾和企業利益，是典型的損人不利己，美方宣布加徵關稅後，美股應聲下跌。

中國對美國農產品徵收關稅作為回應，王文濤指「不敬人者，當以其人之道還治其人之身」，中方捍衛自身利益的決心堅定不移，針對美方採取的單邊征稅措施，已根據國內法律法規和國際法基本原則，採取必要反制措施。「如美方在錯誤的道路上越行越遠，中方將奉陪到底」。

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