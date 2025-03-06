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中證監：推動中長期資金入市初步見效 DeepSeek帶動中國資產價值重估

去年9月內地推出的經濟金融刺激措施，包括推動保險、基金等中長期資金入市，中證監主席吳清表示，目前各部門正在落實措施，成效初步顯現，去年9月以來，各類中長期資金所持A股流通市值，從14.6萬億元增長到17.8萬億元，增幅為22%，後續當局將會同相關部門，進一步推動各項落地見效，努力實現中長期資金保值增值和資本市場健康發展的良性互動。

吳清指，去年9月以來，保險資金、各類養老金在A股市場淨買入約2900億元，支持市場企穩向好。人行已指導證券公司、基金公司開展兩批互換便利操作，金額超過1000億元，逾超400家上市公司公開披露股票回購增持再貸款信息，貸款額度上限近800億元。金監總局啟動第二批保險資金長期股票投資試點，春節前批覆520億元，前天批覆600億元，後續將進一步擴大。另外，內地正積極推進長期資金長周期考核政策文件的修訂工作，目前已徵求相關方面的意見建議，當局將盡快推出。

春節後香港和內地股市受內地人工智能公司DeepSeek推出低成本模型提振，吳清表示，DeepSeek不僅使AI行業深受震撼，也讓世界對中國科技創新能力有新認識，帶動中國資產價值重估，A股、港股等市場上科技股表現，受到相關熱點的帶動。當局將加快健全專門針對科技企業的支持機制，包括更精準支持優質科技企業發行上市、推動更多科技創新企業併購案例，特別是具有示範意義的典型案例，並加大支持科創的金融產品服務供給，除上市外，加強債券、可轉債、優先股、資產證券化、期權、期貨等融資支持和服務。

對外開放方面，吳清表示會穩步擴大高水平制度型對外開放，進一步完善境外上市備案制度，穩步拓展跨境互聯互通，更好地以開放促改革、促發展。

 

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