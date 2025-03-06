吳清指，去年9月以來，保險資金、各類養老金在A股市場淨買入約2900億元，支持市場企穩向好。人行已指導證券公司、基金公司開展兩批互換便利操作，金額超過1000億元，逾超400家上市公司公開披露股票回購增持再貸款信息，貸款額度上限近800億元。金監總局啟動第二批保險資金長期股票投資試點，春節前批覆520億元，前天批覆600億元，後續將進一步擴大。另外，內地正積極推進長期資金長周期考核政策文件的修訂工作，目前已徵求相關方面的意見建議，當局將盡快推出。

春節後香港和內地股市受內地人工智能公司DeepSeek推出低成本模型提振，吳清表示，DeepSeek不僅使AI行業深受震撼，也讓世界對中國科技創新能力有新認識，帶動中國資產價值重估，A股、港股等市場上科技股表現，受到相關熱點的帶動。當局將加快健全專門針對科技企業的支持機制，包括更精準支持優質科技企業發行上市、推動更多科技創新企業併購案例，特別是具有示範意義的典型案例，並加大支持科創的金融產品服務供給，除上市外，加強債券、可轉債、優先股、資產證券化、期權、期貨等融資支持和服務。

對外開放方面，吳清表示會穩步擴大高水平制度型對外開放，進一步完善境外上市備案制度，穩步拓展跨境互聯互通，更好地以開放促改革、促發展。

其他報道

向碧服售鄰里樂違上市規則 聯交所譴責花樣年、彩生活及曾寶寶等人

發改委鄭柵潔：將成立1萬億元國家創業投資引導基金投科企

京東物流全年純利大增9倍 第四季收入增10.4%

騰訊混元發布圖生視頻模型並對外開源

港鐵全年多賺1倍 勝預期 續派末期息0.89元 將為下一發展階段籌措資金

全日沽空金額增35% 騰訊沽空增1.7倍

港股創逾三年高 恒指收市升775點 成交增45%至3771億元 科指升5.4% 北水流入減21%

中國財政部長藍佛安：中央財政預留充足政策空間 應對內外不確定因素

標普：向國有銀行注資可更佳地對特定行業貸款

人行行長稱今年將擇機降準減息 有降準空間

郭明錤：蘋果首款折疊iPhone料售價2000至2500美元以上

恒指公司與Wilshire Indexes合作推恒生富威東盟指數

滬指連升三個交易日 創板指升逾2%

Seven & i擬大規模回購

高盛據報是長和港口交易唯一投行

中國擬取消地方政府收購存量商品房價格限制

眾議院重量級共和黨議員：美國最快5月觸及債務上限

GoGoX加強啟德郵輪碼頭行李運送服務 每次船期可安排約百架車次

證監會上季盈餘7711萬 徵費收入升91%