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中國財政部：已置換LGFV債2.96億人幣 促地方盡快使用今年2億額度

去年11月內地公布，3年內在每年增加2萬億元（人民幣，下同）地方政府債務限額，以置換地方政府融資平台（LGFV）隱性債務，財政部長藍佛安表示，地方政府債務風險有效緩釋，化債壓力已大為減輕，截至昨日（5日）已置換2.96萬億元債務，去年第四季政策實施後，LGFV減少4680間，佔全年減少總數的3分之二以上，同時銀行等金融機構資產質量改善，增強信貸投放意願，有助更好服務實體經濟發展。

LGFV債項置換為地方政府債，有助降低債券利率，藍佛安指，去年發行2萬億元所置換的債券，利率下降平均超過2.5個百分點，部分地區下降更為明顯，預計該批置換債券在5年內減少利息2000億元以上，極大減輕地方資金壓力和利息支出，另外到期時間臨近、隱患比較突出的隱性債務獲優先化解，守住安全防線。

藍佛安指，今手當局將加快落實落細債務置換政策，指導地方盡早發行使用今年2萬億元置換債券額度，做到「早發力、早見效」。另外，當局持續推進LGFV轉型，剝離政府融資功能，結合企業實際分類推進市場化轉型，並完善監測體系，將遏制新增隱性債務作為財政監管的重點。

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