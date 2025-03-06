去年11月內地公布，3年內在每年增加2萬億元（人民幣，下同）地方政府債務限額，以置換地方政府融資平台（LGFV）隱性債務，財政部長藍佛安表示，地方政府債務風險有效緩釋，化債壓力已大為減輕，截至昨日（5日）已置換2.96萬億元債務，去年第四季政策實施後，LGFV減少4680間，佔全年減少總數的3分之二以上，同時銀行等金融機構資產質量改善，增強信貸投放意願，有助更好服務實體經濟發展。