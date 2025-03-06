他又說，新界北環鐵路第一期的古洞站正全速興建中，該新線路的前期工作亦在進行中，跨境支線部份則進行規劃，正和港府緊密商討。至於興建北環線會否使用合資模式，他謂中外鐵路發展均有獨資或合資發展的情況。港鐵在港鐵路營運因為在去年度有一次性撥備致錄得少許虧損，但是他期望在營運上盡快恢復正數。

港鐵本年度盈利有增長，但是派息水平維持不變，金澤培指出，雖然明年亦是物業發展收成期，會有4至5個項目入賬，但是集團亦正邁向投資高峰期，集團會視乎現金流、投資、經濟前景及平衡股東期望回報，作出考慮。同時，內地及國際鐵路業務未計物業發展，貢獻亦佔一成。

集團物業及國際業務總監鄧智輝表示，未來12個月會推出東涌東、屯門16區車站一期上蓋等多個項目招標，共可營建2440個單位。另視乎建築進度，安排推售樓花預售，當中包括黃竹坑站、天榮站項目及油塘站通風樓項目，料未來12個月，會推出約5600個單位。至於租務，金澤培稱，集團無論在商場及車站商店，均因應新常態，去調整租戶及服務組合，去改善購物體驗，並配合文化歷史推廣，利便出行及促進旅遊。

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