集團公告指，2024財政年度的淨虧損預期增加主要由於來自證券經紀及放債業務的收入減少，及應收保證金貸款及應收貸款的減值撥備增加。而前述虧損增加已因出售分類爲持作買賣上市股本投資的已變現收益凈額以及分類爲持作買賣上市股本投資公平值變動而產生的未變現虧損減少而被部分抵消。

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