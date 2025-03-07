moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

道指跌427點 美債息先升後回 金龍指數創4個月高後倒跌 標指見3個月低

美債息先升後回，美2年期10年期債息差擴至逾一個月最闊，美3個月10年期債息倒掛收至一周最窄。金龍指數創4個月高後倒跌。美股向下，標指見3個月低。美股下跌，特朗普的關稅讓步並未平息對更廣泛貿易戰的擔憂。

特朗普與加拿大和墨西哥的關稅談判出現重大進展，他宣布「美墨加協定」覆蓋的所有貿易暫免25%的新關稅直至4月2日，但本次豁免的汽車關稅下月不會再擱置。

美歐息口方面，聯儲局理事Waller仍然預期今年可能會減息兩到三次，費城聯儲行長Harker警告通脹壓力增大，經濟風險上升。美國財長貝森特否認關稅將推高通脹，暗示聯儲局應將之視為一次性影響。歐洲央行自去年6月以來第六次減息，但暗示貨幣寬鬆周期可能接近尾聲。據悉4月會議會是一個攤牌時刻，鷹鴿雙方將展開艱難談判。歐洲央行總裁拉加德：通脹率勢將在2026年初達到2%；如果數據表明有必要，央行會暫停減息。

美經濟數據方面，美國雇主2月份宣布的計劃裁員人數按年暴增103%，政府部門的裁員首當其衝，總計超過62000人。美國上周首次申領失業救濟人數回落到年初時低位，略微衝淡了對就業市場惡化的擔憂。

道瓊斯工業平均指數收跌427點，跌幅1%，報42579點。標普500指數收跌104點，跌幅1.79%，報5738點。納斯達克綜合指數收跌483點，或2.61%，報18069點。

高盛跌4.28%，報567.67美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累156點，而聯合健康升2.47%，報487.72元，貢獻道指72點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報235.33元，跌0.17%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報172.35元，跌0.38%，亞馬遜(美：AMZN)收市報200.7元，跌3.67%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報627.93元，跌4.34%，英偉達(美：NVDA)收市報110.57元，跌5.73%，微軟(美：MSFT)收市報396.89元，跌1.02%，Tesla (美：TSLA)收市報263.45元，跌5.6%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.04%，報555點。德國DAX指數收漲1.47%，報23419點；法國CAC 40指數漲0.3%，報8197點；英國富時100指數收跌0.84%，報8682點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.78%，報8011點。

美國2年期債息曾升最多0.88%，高見4.0398厘，是2月28日4.0692厘後最高。曾跌最多2.22%，低見3.9157厘，是3月5日3.8913厘後最低。收市報3.959厘，是3月3日後收市新低，當日報3.9496厘。

美國10年期債息曾升最多1.48%，高見4.3417厘，是2月25日4.3964厘後最高。曾跌最多0.36%，低見4.2631厘，是3月5日4.1832厘後最低。收市報4.2784厘，是3月4日後收市新低，當日報4.2442厘。

美2年期10年期債息差，曾擴大至35.666基點，是1月24日38.045基點後最闊。收市報31.522基點，是1月31日後收市最闊，當日報33.749點。連續3日擴闊，累計11.383基點，對上一次連升3日是2月19日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至3.045基點，是2月26日3.463基點後最窄。收市報3.031基點，是2月25日後收市新高，當日報0.487基點。連續3日收窄，累計11.87基點，對上一次連升3日是2月10日。

金龍指數曾升最多1.72%，高見8211.95點，是2024年10月7日8226.91點後最高。指數曾跌最多1.59%，是3月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.46%。低見7945.1點，是3月5日7790.6點後最低。收市報8011.07點，是3月4日後收市新低，當日報7587.47點。

道指曾跌最多1.45%，是3月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.95%。低見42381.56點，是3月4日42347.75點後最低。收市報42579.08點，是3月4日後收市新低，當日報42520.99點。

標指曾跌最多2.24%，是3月3日後最大跌幅，當日跌幅為2.41%。低見5711.64點，是2024年11月4日5696.51點後最低。收市報5738.52點，是2024年11月4日後收市新低，當日報5712.69點。

納指曾跌最多3.08%，是3月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.35%。低見17980.39點，是3月4日17956.6點後最低。收市報18069.26點，是2024年10月7日後收市新低，當日報17923.9點。

 

其他報道

北水增持農行 減持盈富