特朗普與加拿大和墨西哥的關稅談判出現重大進展，他宣布「美墨加協定」覆蓋的所有貿易暫免25%的新關稅直至4月2日，但本次豁免的汽車關稅下月不會再擱置。

美歐息口方面，聯儲局理事Waller仍然預期今年可能會減息兩到三次，費城聯儲行長Harker警告通脹壓力增大，經濟風險上升。美國財長貝森特否認關稅將推高通脹，暗示聯儲局應將之視為一次性影響。歐洲央行自去年6月以來第六次減息，但暗示貨幣寬鬆周期可能接近尾聲。據悉4月會議會是一個攤牌時刻，鷹鴿雙方將展開艱難談判。歐洲央行總裁拉加德：通脹率勢將在2026年初達到2%；如果數據表明有必要，央行會暫停減息。

美經濟數據方面，美國雇主2月份宣布的計劃裁員人數按年暴增103%，政府部門的裁員首當其衝，總計超過62000人。美國上周首次申領失業救濟人數回落到年初時低位，略微衝淡了對就業市場惡化的擔憂。

道瓊斯工業平均指數收跌427點，跌幅1%，報42579點。標普500指數收跌104點，跌幅1.79%，報5738點。納斯達克綜合指數收跌483點，或2.61%，報18069點。

高盛跌4.28%，報567.67美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累156點，而聯合健康升2.47%，報487.72元，貢獻道指72點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報235.33元，跌0.17%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報172.35元，跌0.38%，亞馬遜(美：AMZN)收市報200.7元，跌3.67%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報627.93元，跌4.34%，英偉達(美：NVDA)收市報110.57元，跌5.73%，微軟(美：MSFT)收市報396.89元，跌1.02%，Tesla (美：TSLA)收市報263.45元，跌5.6%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.04%，報555點。德國DAX指數收漲1.47%，報23419點；法國CAC 40指數漲0.3%，報8197點；英國富時100指數收跌0.84%，報8682點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.78%，報8011點。

美國2年期債息曾升最多0.88%，高見4.0398厘，是2月28日4.0692厘後最高。曾跌最多2.22%，低見3.9157厘，是3月5日3.8913厘後最低。收市報3.959厘，是3月3日後收市新低，當日報3.9496厘。

美國10年期債息曾升最多1.48%，高見4.3417厘，是2月25日4.3964厘後最高。曾跌最多0.36%，低見4.2631厘，是3月5日4.1832厘後最低。收市報4.2784厘，是3月4日後收市新低，當日報4.2442厘。

美2年期10年期債息差，曾擴大至35.666基點，是1月24日38.045基點後最闊。收市報31.522基點，是1月31日後收市最闊，當日報33.749點。連續3日擴闊，累計11.383基點，對上一次連升3日是2月19日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至3.045基點，是2月26日3.463基點後最窄。收市報3.031基點，是2月25日後收市新高，當日報0.487基點。連續3日收窄，累計11.87基點，對上一次連升3日是2月10日。

金龍指數曾升最多1.72%，高見8211.95點，是2024年10月7日8226.91點後最高。指數曾跌最多1.59%，是3月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.46%。低見7945.1點，是3月5日7790.6點後最低。收市報8011.07點，是3月4日後收市新低，當日報7587.47點。

道指曾跌最多1.45%，是3月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.95%。低見42381.56點，是3月4日42347.75點後最低。收市報42579.08點，是3月4日後收市新低，當日報42520.99點。

標指曾跌最多2.24%，是3月3日後最大跌幅，當日跌幅為2.41%。低見5711.64點，是2024年11月4日5696.51點後最低。收市報5738.52點，是2024年11月4日後收市新低，當日報5712.69點。

納指曾跌最多3.08%，是3月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.35%。低見17980.39點，是3月4日17956.6點後最低。收市報18069.26點，是2024年10月7日後收市新低，當日報17923.9點。

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