個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升2.08%，折合報535.95元；阿里巴巴（9988）跌0.76%，折合報135.98元；美團（3690）升0.04%，折合報176.52元；匯控（0005）跌3.29%，折合報92.57元；建行（0939）跌1.13%，折合報6.74元。

道期現升0.133%；標期現升0.23%；納期現升0.32%。日本東證指數現跌1.66%；韓國KOSPI指數現跌0.57%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.47%。

VIX指數隔晚升13.4%或2.94點，報24.87點。

紐油現跌0.3%或0.2美元，報66.16美元；布油現升0.23%或0.15美元，報69.46美元；金價現跌0.2%或6.02美元，報2905.78美元；LME 銅期貨隔晚升1.55%或149美元，報9734美元。比特幣現跌4.33%或3892.84美元，報85949.84美元；美國10年期債息現跌0.35%或0.0153厘，報4.2631厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，富智康（2038）、匯賢產業信託（87001）、亞洲水泥（0743）、卡賓（2030）、勇利投資（1145）、大成食品（3999）、遠東宏信（3360）、業聚醫療（6929）等。

蒙能（0276）發近40億元新可換股票據，替代魯連城及周大福代理人原持有票據。

長江生命（0775）發盈警，料去年度虧損1.266億。

捷榮國際（2119）全年盈利按年增21.4%至5910萬，每股末期息2.16仙。

意力國際（0585）盈警，料去年最多虧損2000萬元。

中煙香港（6055）去年多賺43%，末期息0.31元。

港鐵（0066）無意售資產及尋注資，但有考慮發債。港鐵全年多賺1倍，勝預期，續派末期息0.89元，將為下一發展階段籌措資金。

京東集團（9618）全年盈利增71%，上季盈利升1.9倍。

比亞迪（1211）1月於香港私家車註冊量達847輛居首，拋離Tesla。

京東健康（6618）去年多賺94％，不派息。

向碧服售鄰里樂違上市規則，聯交所譴責花樣年（1777）、彩生活（1778）及曾寶寶等人。

京東物流（2618）全年純利大增9倍，第四季收入增10.4%。

騰訊（0700）混元發布圖生視頻模型並對外開源。

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