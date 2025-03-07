moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌108點 夜期低水285點 美期升亞股跌 富智康、匯賢等業績

美股向上下，港股ADR跌108點或0.44%，報24262點，即月恒指夜期跌321點，報24085點，夜期低水285點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升2.08%，折合報535.95元；阿里巴巴（9988）跌0.76%，折合報135.98元；美團（3690）升0.04%，折合報176.52元；匯控（0005）跌3.29%，折合報92.57元；建行（0939）跌1.13%，折合報6.74元。

道期現升0.133%；標期現升0.23%；納期現升0.32%。日本東證指數現跌1.66%；韓國KOSPI指數現跌0.57%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.47%。

VIX指數隔晚升13.4%或2.94點，報24.87點。

紐油現跌0.3%或0.2美元，報66.16美元；布油現升0.23%或0.15美元，報69.46美元；金價現跌0.2%或6.02美元，報2905.78美元；LME 銅期貨隔晚升1.55%或149美元，報9734美元。比特幣現跌4.33%或3892.84美元，報85949.84美元；美國10年期債息現跌0.35%或0.0153厘，報4.2631厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，富智康（2038）、匯賢產業信託（87001）、亞洲水泥（0743）、卡賓（2030）、勇利投資（1145）、大成食品（3999）、遠東宏信（3360）、業聚醫療（6929）等。

蒙能（0276）發近40億元新可換股票據，替代魯連城及周大福代理人原持有票據。

長江生命（0775）發盈警，料去年度虧損1.266億。

捷榮國際（2119）全年盈利按年增21.4%至5910萬，每股末期息2.16仙。

意力國際（0585）盈警，料去年最多虧損2000萬元。

中煙香港（6055）去年多賺43%，末期息0.31元。

港鐵（0066）無意售資產及尋注資，但有考慮發債。港鐵全年多賺1倍，勝預期，續派末期息0.89元，將為下一發展階段籌措資金。

京東集團（9618）全年盈利增71%，上季盈利升1.9倍。

比亞迪（1211）1月於香港私家車註冊量達847輛居首，拋離Tesla。

京東健康（6618）去年多賺94％，不派息。

向碧服售鄰里樂違上市規則，聯交所譴責花樣年（1777）、彩生活（1778）及曾寶寶等人。

京東物流（2618）全年純利大增9倍，第四季收入增10.4%。

騰訊（0700）混元發布圖生視頻模型並對外開源。

 

其他報道

道指跌427點 美債息先升後回 金龍指數創4個月高後倒跌 標指見3個月低

北水增持農行 減持盈富