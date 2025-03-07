比特幣曾跌最多5.4%，是3月3日後最大跌幅度，當日跌幅度為9.77%。暫低見84991.03美元，是3月4日81483.42美元後最低。現報85020.12美元，跌5.37%。連續跌2日，累計跌5354.89美元，對上一次連續跌2日是2月24日。

David Sacks表示，據估計，美國政府擁有約20萬比特幣；然而，從來沒有進行過完整的審計。財政部長和商務部長被授權制定預算中立的策略來獲取更多的比特幣，前提是這些策略不會為美國納稅人帶來增加成本。

David Sacks表示，該行政命令還建立了美國數位資產儲備庫，其中包括在刑事或民事訴訟中沒收的比特幣以外的數位資產。除了透過沒收程序獲得的資產外，政府不會為儲備資產收購其他資產。儲備庫的目的是負責管理財政部領導下的政府數位資產。

David Sacks表示，特朗普總統承諾建立戰略比特幣儲備和數位資產儲備。這些承諾已經兌現。這項行政命令強調了特朗普總統致力於將美國打造為「世界加密貨幣之都」的決心。