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恒指低開187點 科指跌1% 京東健康跌6%

恒指今早低開187點或0.78%，報24182點，大市成交金額57億元；國指今早低開62點或0.71%，報8875點。恒生科技指數開市報6003點，跌1.07%。上升股份比例為5.91%，下跌為10.24%，無升跌為83.83%。

藍籌13隻升，54隻下跌，16隻無升跌。萬洲（0288）升0.73%，報6.9元，是升幅最大的藍籌，京東健康（6618）跌6.13%，報38.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，22隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是同程旅行（0780）開市報19.7元，升1.76%；跌幅最大的是京東健康（6618）開市報38.3元，跌6.13%。

恒指續高於10天線(23491.71點)。科指續高於10天線(5779.32點)。

美國以沒收所得建比特幣儲備 不會額外購買 比特幣跌逾5%。

博時比特幣（3008）開市報6.735元，跌4.74%。

博時以太幣（3009）開市報1.696元，跌3.75%。

華夏以太幣（3046）開市報5.205元，跌5.02%。

ＦＡ南方比特幣（3066）開市報30.22元，跌5.27%。

ＦＡ南方以太幣（3068）開市報10.52元，跌6.49%。

嘉實比特幣（3439）開市報10.79元，跌4.6%。

ＦＩ南方比特幣（7376）開市報5.425元，升6.16%。

金沙中國（1928）：主席辭任。開市報18.32元，跌0.87%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，富智康（2038）開市報0.93元，無升跌。

匯賢產業信託（87001）開市報0.495元，無升跌。

亞洲水泥（0743）無成交，報2.53元。

卡賓（2030）無成交，報1.31元。

勇利投資（1145）無成交，報0.177元。

大成食品（3999）無成交，報0.64元。

遠東宏信（3360）無成交，報6元。

業聚醫療（6929）無成交，報3.53元。

蒙能（0276）發近40億元新可換股票據，替代魯連城及周大福代理人原持有票據。無成交，報0.53元。

長江生命（0775）發盈警，料去年度虧損1.266億。開市報0.53元，跌1.85%。

捷榮國際（2119）全年盈利按年增21.4%至5910萬，每股末期息2.16仙。開市報0.59元，跌1.67%。

意力國際（0585）盈警，料去年最多虧損2000萬元。無成交，報0.345元。

中煙香港（6055）去年多賺43%，末期息0.31元。開市報27.85元，升1.83%。

港鐵（0066）無意售資產及尋注資，但有考慮發債。港鐵全年多賺1倍，勝預期，續派末期息0.89元，將為下一發展階段籌措資金。開市報26.25元，無升跌。

京東集團（9618）全年盈利增71%，上季盈利升1.9倍。開市報173.8元，跌2.91%。

比亞迪（1211）1月於香港私家車註冊量達847輛居首，拋離Tesla。開市報361.6元，無升跌。

京東健康（6618）去年多賺94％，不派息。開市報38.3元，跌6.13%。

向碧服售鄰里樂違上市規則，聯交所譴責花樣年（1777）、彩生活（1778）及曾寶寶等人。花樣年無成交，報0.098元。

彩生活（1778）無成交，報0.167元。

京東物流（2618）全年純利大增9倍，第四季收入增10.4%。開市報14.8元，跌4.27%。

騰訊（0700）混元發布圖生視頻模型並對外開源。開市報539元，跌0.92%。

破頂股表現

破頂股包括，騰訊控股－Ｒ（80700）創上市新高，見506元，開市報506元，升0.2%；金貓銀貓（1815）創52周高，見0.88元，開市報0.88元，升6.02%；神通機器人教育（8206）創52周高，見0.161元，開市報0.161元，升15%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見6.9元，開市報6.9元，升0.73%。

異動股

上升異動股，包括，神通機器人教育（8206）創52周高，見0.161元，開市報0.161元，升15%；酷派集團（2369）開市報0.039元，升14.71%；ＦＩ南方比特幣（7376）開市報5.425元，升6.16%；民銀資本（1141）開市報0.35元，升6.06%；金貓銀貓（1815）創52周高，見0.88元，開市報0.88元，升6.02%；中國資源交通（0269）開市報0.022元，升4.76%；英諾賽科（2577）開市報59.5元，升4.66%；佑駕創新（2431）開市報30元，升4.35%；資本界金控（0204）開市報0.075元，升4.17%；森松國際（2155）開市報6.15元，升4.06%。

下跌異動股，包括，歐科雲鏈（1499）開市報0.153元，跌9.47%；禮建德集團（8455）開市報0.082元，跌7.87%；ＦＬ二南方納指（7266）開市報22元，跌6.62%；鷹輝物流（1442）開市報0.355元，跌6.58%；ＦＡ南方以太幣（3068）開市報10.52元，跌6.49%；萬科海外（1036）開市報1.6元，跌6.43%；謝瑞麟（0417）開市報0.75元，跌6.25%；京東健康（6618）開市報38.3元，跌6.13%。

 

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