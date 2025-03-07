恒指今早低開187點或0.78%，報24182點，大市成交金額57億元；國指今早低開62點或0.71%，報8875點。恒生科技指數開市報6003點，跌1.07%。上升股份比例為5.91%，下跌為10.24%，無升跌為83.83%。