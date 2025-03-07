報道引述消息指，沃爾瑪已要求包括廚具和服裝生產商在內的一些供應商每輪關稅降價多達10%，基本等同於要求其承擔特朗普關稅的全部成本。沃爾瑪與單個製造商分別進行談判，降價幅度因公司而異。

報道引述消息指，到目前為止，幾乎沒有製造商接受了這一要求。由於沃爾瑪為了保持競爭優勢而採取低價採購的策略，供應商的利潤已經微乎其微。

報道引述消息指，對一些企業來說，超過2%的降價幅度就會導致虧損。還有一些企業的上游供應商拒絕降價超過3%的要求，迫使製造商考慮從越南購買部分零配件。此舉引發了降價將犧牲產品質量的憂慮。

沃爾瑪發言人表示，公司將繼續與供應商合作，儘可能降低顧客的購買成本。公司鼓勵各方努力達成共識，保護消費者免受價格上漲的影響，並繼續推動美國經濟發展。

報道引述消息指，沃爾瑪歷來對中國供應商擁有較強的議價能力，其降低價格的要求也大多得到滿足。但最近要求的幅度不同尋常，促使製造商權衡，是否要承擔這樣的成本以維持長期的業務關係。

報道引述消息指，2月初特朗普對中國商品10%的第一輪關稅生效時，沃爾瑪最初要求製造商降價，同月晚些時候特朗普威脅將關稅提高一倍後，沃爾瑪又提出了進一步降價的要求。

其他美國大型零售商也可能效仿。Target(塔吉特公司)行政總裁Brian Cornell周二表示，該公司正在與供應商討論下一步計劃。

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