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特朗普：美墨加協定下商品暫免關稅 汽車關稅下月不會再推遲

彭博社報道，美國總統特朗普宣布，對墨西哥和加拿大所有在美墨加協定（USMCA）項下的商品和服務都將暫免25%的新關稅直至下月初。

商務部長盧特尼克稱，對關乎非法移民和芬太尼關稅的豁免將在4月2日到期。屆時預計特朗普將宣布新一輪關稅，包括面向世界各國普征的所謂「對等」稅和針對汽車、藥品及半導體等特定產業的進口稅。「希望墨西哥和加拿大在芬太尼問題上能做得足夠好」，這樣新關稅降臨時「這部分對話就不用再進行了」。

符合美墨加協定要求的汽車和零組件將在豁免產品之列。美國農業生產所需化肥嚴重依賴的加拿大鉀肥稅率預計將下調至10%。白宮估計，進口自加拿大的貿易中有62%仍將被加徵關稅，其中大部分是稅率為10%的能源產品。從墨西哥的進口商品半數要徵稅。

特朗普對外界的反應輕描淡寫，稱自己「甚至都沒關注市場」。他堅稱外國在大肆佔美國廉宜，而關稅能讓其更加強大。他還警告說，對汽車關稅的擱置不會持續太久，稱自己下個月不會再同意推遲實施。「我告訴他們就這樣了，這是個短期的協議」， 特朗普說，自己對汽車企業高管說了別再來央求他暫緩。

盧特尼克透露，特朗普正在考慮給墨西哥和加拿大符合該協定的商品豁免。盧特尼克說，墨西哥和加拿大都「提出了可以在芬太尼上做大量的工作」。

特朗普簽署對加徵關稅暫緩執行直至4月2日的命令。作為回應，加拿大財政部長Dominic LeBlanc表示，政府將推遲對價值1,250億加元(874億美元)美國商品徵收25%反制關稅的計劃，包括汽車、鋼鐵和鋁。這些措施原定於3月25日左右生效；新的執行日是4月2日。加拿大維持周二對從約300億加元美國商品加徵的關稅。

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