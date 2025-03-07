以人民幣計價，中國1至2月份出口按年增長3.4%，進口按年下降7.3%，貿易順差1.22萬億元人民幣。

海關統計，前兩個月，出口機電產品2.33兆元，增長5.4%，佔出口總值的60%。其中，自動資料處理設備及其零件2,176.8億元，增長11.7%；積體電路1,804.4億元，增長13.2%；手機1,340.8億元，下降2.2%；汽車1,160.2億元，增長3.7%。

海關總署數據顯示，前兩個月，東協為第一大貿易伙伴，與東協貿易總值為1.03兆元，增長4%，佔外貿總值的15.8%。其中，對東協出口6,266.8億元，增長6.8%；自東協進口4,066.5億元，下降0.2%。歐盟為第二大貿易伙伴，與歐盟貿易總值為8,333.4億元，下降0.2%，佔12.7%。其中，對歐盟出口5,682.6億元，增長1.8%；自歐盟進口2,650.8億元，下降4.3%。美國為第三大貿易伙伴，與美國貿易總值為7,336.7億元，增長3.5%，佔11.2%。其中，對美國出口5,431.3億元，增長3.4%；自美國進口1,905.4億元，增長3.8%。韓國為第四大貿易伙伴，與韓國貿易總值為3,355.1億元，下降0.1%，佔5.1%。其中，對韓國出口1,480.1億元，下降1.5%；自韓國進口1,875億元，增長1%。同期，國對共建「一帶一路」國家合計進出口3.33兆元，下降1%。其中，出口1.87兆元，增長2.4%；進口1.46兆元，下降5.1%。

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