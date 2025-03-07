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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌7日 短息逾三周低 貨幣基礎增

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌7日，跌4.44點子至3.79714%，是2月14日後最低，當日報3.67298%。對上一次連跌7日是1月16日，當日拆息報3.9153%。

港元現報7.7727元貶值7點子，曾貶值最多28點子，報7.7748元，亦曾升值最多3點子，報7.7717元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌21.38點子至2.71857%，是2月12日後最低；1星期HIBOR跌11.21點子至3.1381%，是2024年9月17日後最低；2星期HIBOR跌15.1點子至3.28857%，是2023年9月4日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.9點子至3.9206%，是2月17日後最低；6個月期HIBOR無升跌報4%，是3月6日後最低；12個月期HIBOR跌3.6點子至4.07393%，是2月20日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增13.68億元，至總數19719.42億元，是3月4日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增12.1億元，至總數6063.85億元，是3月4日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日增0.01億元，至總數132.65億元，是3月4日後最高。收市總結餘為446.58億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.57億元，至總數13076.34億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減11.14億元，至總數12041.72億元，是3月4日後最低。

美匯美息

美元指數現報104.079升值0.017點或0.02%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31397%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.4588%，終止單日收窄，利差是2025年2月14日後最闊，當日差距為-0.6407%。

對上一次終止單日收窄，是2025年2月27日，當日利差報-0.3411%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向上。短線拆息方面，隔夜Shibor升1.1點子至1.801%，是3月3日後最高；1星期Shibor跌3點子至1.718%，是3月4日後最低；2星期Shibor升3.4點子至1.855%，是3月3日後最高；1個月期Shibor升0.6點子至1.916%，是2024年5月15日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升0.5點子至1.998%，是2024年6月3日後最高；6個月期Shibor升0.5點子至1.998%，是2024年6月3日後最高；1年期Shibor升0.6點子至1.988%，是2024年7月24日後最高。

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