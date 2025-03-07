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渣打香港推女性企業家計劃 5勝出者將獲百萬獎金及培訓

渣打香港與LIFTWOMEN®宣布，攜手推出「SC WIN 現創未來企劃」（SC WIN Now & Next Challenge），此乃渣打「SC女性企業家計劃」（SC Women’s International Network）旗下的全新項目，透過「SC WIN」的全球網絡和資源，以及LIFTWOMEN®在支持女性企業家發展的豐富經驗與專業知識，向成功獲選的10位創業者提供為期8星期的「LiftHER全球企業精英培訓計劃」，當中5位勝出者將合共獲得100萬港元的獎金及專業培訓，支持其業務發展。

渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，渣打香港致力協助中小企發展，並與商會及行業團體合作，支持中小企透過數碼化、跨境化及綠色化達至升級轉型。同時，為支持女性企業家擴展業務，渣打香港於2023年10月在香港推出「SC WIN」，向她們提供全面的貸款方案，並透過商務社交活動，讓她們建立支援網絡及交流資訊的平台。「SC WIN 現創未來企劃」的推出將為中小企帶來更多推廣機會及平台，提升其品牌競爭力及營商技能，協助其把握未來的增長機遇，為香港經濟注入新動力。

 

渣打銀行中小企業銀行部全球總裁謝雯表示，今次目標並不僅限於賦能女性企業家，而是要打造一個真正具包容性、跨行業與跨性別協作的商業生態，推動整體經濟向前邁進。 該行不僅希望支持女性企業家增長，更希望建立一個真正具包容性的企業生態，促進跨性別、跨行業的合作與資源共享。

謝雯表示，未來渣打將會投放更多資源，並期望至2028年向全球中小企業的女性企業家提供10億美元的貸款，協助她們在發展業務路上邁向新高峰，為香港乃至全球的社會及經濟發展作出貢獻。

 

「SC WIN 現創未來企劃」的活動啟動典禮邀請了多位來自初創界及商界的女性企業家到場，共同見證項目首次推出，以及渣打進一步對中小企的支援，協助中小企提升財務實力，培養營商技能以拓展業務。

根據「SC WIN」的香港合作伙伴「Women of Hong Kong」的調查，女性創業者普遍缺乏資助渠道。「SC WIN」成立的目的正是為女性企業家提供全面支援，包括提供配合各發展階段的產品、創造連繫不同市場、客戶社群、供應商及創業家的平台，並協助中小企制定發展及擴張的計劃。

 

作為「SC WIN」旗下的全新項目，「SC WIN 現創未來企劃」的對象是已成功建立經營模式，並正進入升級轉型及市場拓展階段的女性企業家，預計將吸引逾百名本地女性企業家報名。

其中，10位優秀的參加者將參與為期8星期的「LiftHER全球企業精英培訓計劃」，深入了解商業營運及行業發展趨勢，以完善其商業策略，並於8月底進行提案決賽，角逐5個獎金名額。

 

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