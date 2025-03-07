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港股再創逾3年高 恒指半日升140點 成交、北水減 阿里創逾3年高 李寧升7%

特朗普的關稅讓步並未平息對更廣泛貿易戰的擔憂，美股下跌，今早美期上升。美匯隔晚低見103.761，是2024年11月5日103.373後最低，市場觀望非農就業數據，聯儲局理事Waller仍預計今年有空間降息兩到三次。日韓台股、滬深300、深證下跌。內地進、出口雖遜預期，港股逆市升，並以近半日高位收市，再創逾3年新高。

將於收市後剔出國指的李寧（2331）收報升7.09%，是表現最佳的藍籌，安踏（2020）緊隨其後，升5.99%。科技股個別發展，阿里巴巴（9988）高見143.5元，是2021年11月18日後最高，收市升1.5%，京東健康（6618）跌9.56%，收報36.9元，是跌幅最大的藍籌。長和（0001）回吐2.8%。蜜雪冰城（2097）創上市新高，見378元，收報368.8元，升8.03%。

大市半日成交1830億元，較昨日午市低15%；北水交易成交額（包括買入及賣出交易）727.86億元，較昨日午市低23%，佔香港市場成交額減至19.88%，是2月4日後新低，當日報19.31%。

恒指今早低開187點，高位升158點，低位跌304點，高低波幅463點。上升股份比例為28.44%，下跌為29.27%，無升跌為42.27%。

恒指半日升140點或0.58%，報24510點，大市成交金額1830億元；國指升84點或0.95%，報9022點。恒生科技指數收報6149點，升1.34%。

藍籌股成交金額832.48億元，佔大市成交45.49%；科指成份股成交金額640.77億元，佔大市成交35.01%；國指成份股成交金額741.32億元，佔大市成交40.5%。

24隻雙櫃台股，總成交1.22億元人民幣，相當於約1.31億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.45%，至177.39億元，佔大市成交9.69%。牛熊證成交金額97.73億元，增加11.15%；窩輪成交金額79.65億元，減少15.2%。

藍籌64隻升，19隻下跌，0隻無升跌。李寧（2331）升7.09%，收報19.04元，是升幅最大的藍籌，京東健康（6618）跌9.56%，收報36.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）創52周高，見92.55元，收報92.05元，升6.97%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報36.9元，跌9.56%。

恒指續高於10天線(23524.56點)。科指續高於10天線(5793.93點)。

北水南下合計淨流入83.12億元，較上日增加27.29%，連續第3日流入，累計流入232.12億元。北水本月累計流入317.53億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）727.86億元，較上日減56.28%，佔香港市場成交額由上日的22.07%減至19.88%。

三大指數表現

恒指曾升最多0.65%，是3月6日後最大升幅，當日升幅為3.46%。暫高見24528.32點，是2022年2月18日24763.37點後最高。連升3日，累計升1563.03點，對上一次連升3日是2月10日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是1月17日。

科指曾升最多1.55%，是3月6日後最大升幅，當日升幅為5.77%。暫高見6162.59點，是2021年11月29日6221.93點後最高。連升3日，累計升614.21點，對上一次連升3日是2月10日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2024年12月20日。

國指曾升最多1.01%，是3月6日後最大升幅，當日升幅為3.78%。暫高見9028.37點，是2021年11月18日9080.26點後最高。連升3日，累計升652.94點，對上一次連升3日是2月10日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是1月17日。

個股表現

收市後國指、科指換馬

國指加入中通快遞（2057）收報159.5元，跌1.6%。

百濟神州（6160）收報154.7元，跌0.64%。

剔出中生製藥（1177）收報3.4元，升2.41%。

李寧（2331）收報19.04元，升7.09%。

科指加入騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報53.4元，跌2.73%。

地平線機器人－Ｗ（9660）收報9.24元，跌0.96%。

剔出東方甄選（1797）收報13.76元，跌2.96%。

眾安在綫（6060）收報12.72元，跌0.93%。

美國據報計劃對中國有關船隻徵港口費　促盟國跟進否則面臨報復。

航運股

東方海外（0316）收報108.2元，升1.31%。

中遠海控（1919）收報11.74元，升0.34%。

太平洋航運（2343）收報1.71元，升1.79%。

中國外運（0598）收報3.88元，升0.78%。

大摩：中國政府對AI應用表述 或助阿里雲和騰訊擴大市佔率。

騰訊（0700）收報541.5元，跌0.46%。

阿里巴巴（9988）創52周高，見143.5元，收報143元，升1.56%。

美國以沒收所得建比特幣儲備 不會額外購買 比特幣跌逾5%。

博時比特幣（3008）收報6.72元，跌4.95%。

博時以太幣（3009）收報1.658元，跌5.9%。

華夏比特幣（3042）收報10.72元，跌4.37%。

華夏以太幣（3046）收報5.135元，跌6.3%。

ＦＡ南方比特幣（3066）收報30.34元，跌4.89%。

ＦＡ南方以太幣（3068）收報10.58元，跌5.96%。

ＦＡ三星比特幣（3135）收報30.32元，跌3.75%。

嘉實比特幣（3439）收報10.79元，跌4.6%。

ＦＩ南方比特幣（7376）收報5.365元，升4.99%。

金沙中國（1928）：主席辭任。收報18.62元，升0.76%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，富智康（2038）收報0.92元，跌1.08%。

匯賢產業信託（87001）收報0.5元，升1.01%。

亞洲水泥（0743）收報2.54元，升0.4%。

卡賓（2030）收報1.26元，跌3.82%。

勇利投資（1145）收報0.184元，升3.95%。

大成食品（3999）收報0.68元，升6.25%。

遠東宏信（3360）收報6.16元，升2.67%。

業聚醫療（6929）收報3.56元，升0.85%。

蒙能（0276）發近40億元新可換股票據，替代魯連城及周大福代理人原持有票據。收報0.58元，升9.43%。

長江生命（0775）發盈警，料去年度虧損1.266億。收報0.57元，升5.56%。

捷榮國際（2119）全年盈利按年增21.4%至5910萬，每股末期息2.16仙。收報0.59元，跌1.67%。

意力國際（0585）盈警，料去年最多虧損2000萬元。收報0.345元，無升跌。

中煙香港（6055）去年多賺43%，末期息0.31元。收報25元，跌8.59%。

港鐵（0066）無意售資產及尋注資，但有考慮發債。港鐵全年多賺1倍，勝預期，續派末期息0.89元，將為下一發展階段籌措資金。收報26.3元，升0.19%。

京東集團（9618）全年盈利增71%，上季盈利升1.9倍。收報175.8元，跌1.79%。

比亞迪（1211）1月於香港私家車註冊量達847輛居首，拋離Tesla。收報361.2元，跌0.11%。

京東健康（6618）去年多賺94％，不派息。收報36.9元，跌9.56%。

向碧服售鄰里樂違上市規則，聯交所譴責花樣年（1777）、彩生活（1778）及曾寶寶等人。花樣年收報0.094元，跌4.08%。

彩生活（1778）收報0.166元，跌0.6%。

京東物流（2618）全年純利大增9倍，第四季收入增10.4%。收報13.98元，跌9.57%。

騰訊（0700）混元發布圖生視頻模型並對外開源。收報541.5元，跌0.46%。

破頂股表現

破頂股包括，津上機床中國（1651）創上市新高，見23.2元，收報22.2元，升2.54%；浩森金融科技（3848）創上市新高，見12.7元，收報12.52元，升0.16%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見635元，收報617元，跌0.48%；德益控股（9900）創上市新高，見18.1元，收報17.7元，升4.73%；騰訊控股－Ｒ（80700）創上市新高，見506元，收報504元，跌0.2%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見77.6元，收報77.4元，升0.98%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見27.85元，收報27.85元，升1.46%；阿里巴巴－ＷＲ（89988）創上市新高，見133.5元，收報133.5元，升1.83%；越疆科技（2432）創上市新高，見35.75元，收報34.65元，跌0.72%；紐曼思（2530）創上市新高，見0.96元，收報0.89元，升3.49%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見378元，收報368.8元，升8.03%；ＧＸ恒生科技（2837）創上市新高，見7.56元，收報7.55元，升1.34%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9125.6元，收報9125.6元，升0.08%；ＧＸ中國－Ｕ（9040）創上市新高，見4.446元，收報4.446元，升0.77%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1089.45元，收報1089.45元，升0.06%；盈富基金－Ｒ（82840）創上市新高，見23.12元，收報23.12元，升0.7%；華夏恒ＥＳＧ－Ｒ（84410）創上市新高，見47.52元，收報47.52元，升0.76%。

破頂指數成份股包括，宏橋（1378）創上市新高，見15.38元，收報15.04元，升4.44%；阿里巴巴（9988）創52周高，見143.5元，收報143元，升1.56%；金蝶（0268）創52周高，見17.76元，收報17.32元，升1.64%；小鵬（9868）創52周高，見92.55元，收報92.05元，升6.97%；快手（1024）創52周高，見64.95元，收報63.85元，升5.02%；中銀香港（2388）創52周高，見29.95元，收報29.8元，升1.02%；萬洲（0288）創52周高，見6.95元，收報6.94元，升1.31%；招商銀行（3968）創52周高，見47.75元，收報47.6元，升1.28%；康師傅（0322）創52周高，見12.76元，收報12.62元，升1.45%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，潤中國際控股（0202）低見0.046元，收報0.049元，跌30%；卓悅控股（0653）低見0.123元，收報0.126元，跌4.55%；中國衛生集團（0673）低見0.175元，收報0.197元，跌0.51%；益美國際控股（1870）低見0.105元，收報0.14元，跌5.41%；萬寶盛華（2180）低見3.96元，收報4.02元，跌1.95%；百盛集團（3368）低見0.087元，收報0.094元，無升跌；亨得利（3389）低見0.097元，收報0.097元，跌2.02%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）低見0.29元，收報0.295元，跌1.67%；易站綠色科技（8475）低見0.215元，收報0.23元，無升跌；ＦＩ南方恒指（7300）低見3.826元，收報3.826元，跌0.78%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，恒基發展（0097）低見0.091元，收報0.092元，跌4.17%；HYPEBEAST（0150）低見0.168元，收報0.17元，跌2.3%；順豪控股（0253）低見0.57元，收報0.57元，跌5%；嬴集團（0397）低見0.066元，收報0.073元，跌6.41%；經濟日報集團（0423）低見0.73元，收報0.73元，跌3.95%；WKK INTL（0532）低見0.23元，收報0.231元，跌3.75%；陽光能源（0757）低見0.068元，收報0.068元，跌1.45%；民生國際（0938）低見0.49元，收報0.53元，跌34.57%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；百德國際（2668）低見0.206元，收報0.221元，跌3.49%。

異動股

上升異動股，包括，智數科技集團（1159）收報0.7元，升47.37%；神通機器人教育（8206）創52周高，見0.198元，收報0.181元，升29.29%；迅捷環球控股（0540）收報0.215元，升25.73%；宏強控股（8262）收報0.074元，升25.42%；金貓銀貓（1815）創52周高，見1.06元，收報1.03元，升24.1%；德信服務（2215）收報0.99元，升23.75%；萬里印刷（8385）收報0.096元，升23.08%；威訊控股（1087）收報0.27元，升21.08%；環聯連訊（1473）收報0.164元，升20.59%；安域亞洲（0645）創52周高，見0.167元，收報0.167元，升20.14%。

下跌異動股，包括，民生國際（0938）見52周低0.49元，收報0.53元，跌34.57%；潤中國際控股（0202）創上市新低，見0.046元，收報0.049元，跌30%；瑋俊生物科技（0660）收報0.087元，跌17.92%；Ｆ８企業（8347）收報0.105元，跌16.67%；偉業控股（1570）收報1.17元，跌16.43%；百應控股（8525）收報0.42元，跌16%；中安控股集團（8462）收報0.085元，跌13.27%；雙樺控股（1241）收報0.08元，跌13.04%；帝王國際投資（0928）收報0.027元，跌12.9%；駿高控股（8035）收報0.048元，跌12.73%；成志控股（1741）收報0.055元，跌12.7%。

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