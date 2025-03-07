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遠發伙周大福企業與澳洲The Star資產置換 需額外投入2.2億元

遠東發展（0035）宣布，伙新世界發展（0017）母公司周大福企業，與The Star Entertainment Group Limited（澳：SGR）及其附屬公司「The Star」就位於澳洲多個項目進行資產置換，當中遠展及周企將額外投入約2.2億元。

根劃資產置換計劃，The Star將透過回購或資本削減、或The Star與遠展及周企協定的其他方式，出售The Star在澳洲昆士蘭布里斯本Queen’s Wharf Brisbane項目的50%合訂股權，完成後遠展及周企將共同擁有該項目的100%權益。

此外，遠展及周企將自The Star收購多項資產，包括The Star於TreasuryHotel的100%權益、Treasury Car Park的100%權益及Festival Car Park的50%權益。The Star將收購公司及周企於黃金海岸項目合共66.67%合訂股權。及合營夥伴將分期向The Star支付現金5,300萬澳元，首期款項3,500萬澳元。合營夥伴支付的第三期餘下款項金額為800萬澳元，惟受若干條件規限及待最終協議所列之建議交易架構落實後，方可作實。待若干條件達成後，預期將實際上被協議綱領內協定之若干報銷機制抵消。倘第三期款項被有關報銷機制全部抵銷，餘下款項實際金額將為4500萬澳元。

消息指，這項交易由遠發和周企一起共同推進，基於商業邏輯考慮，雙方冀維持項目正常營運。消息又指，交易性質屬於資產交換，再補上差價，不是投入很多新錢，而且是兩家港資企業共同支付。

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