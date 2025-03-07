男裝股卡賓（2030）公布，2024年純利為2889.3萬元人民幣（下同），按年增5.4%，每股盈利為0.041元﹔派每股末期息0.0086港元，按年增22.86%。
集團去年EBITDA為1.49億億元，按年跌1.8%﹔經營溢利為8958.3萬元，按年增1%﹔全年收益為10.35億元，按年跌12.9%﹔毛利率按年增1.7個百分點至44.7%，經營利潤率按年增1.2個百分點至8.7%，純利率按年增0.5個百分點至2.8%。
集團資產負債比率按年跌8.4個百分點至16.8%，平均存貨周轉天數跌3日至185天。
集團指，受市場預期偏弱、消費內生動力不足、服裝品牌競爭激烈及成本上升等因素影響，2024年中國服裝行業業務經營受到壓力及挑戰，於年內市場增速明顯放緩。集團將繼續致力提高營運效率，加強快反翻單操作，以提升商品周轉天數。同時，未來將繼續保持規模增長，積極擴展實體零售店網路，提升實體店舖形象及服務質量，為消費者提供卓越的購物體驗。
另外，集團亦會深化線上銷售平台業務發展，加強線上線下協同融合，全渠道流通經營，以釋放集團品牌勢能及提升客戶對品牌的黏性。
截至2024年底，集團有4名批發分銷商、19名代銷分銷商及102名二級分銷商，在內地共經營650間零售店舖，較2023年底568間增加82間﹔集團亦在香港經營五間零售店舖，按年減少1間。此外，集團亦經營微商城及在天貓、京東、唯品會、抖音等電商平台經營其他網店及向其他線上分銷商銷售產品。
其他報道
【有片：埋身擊】紐約期油後市或下試去年低位 投資者不宜低位買入
遠發伙周大福企業與澳洲The Star資產置換 需額外投入2.2億
港股再創逾3年高 恒指半日升140點 成交、北水減 阿里創逾3年高 李寧升7%
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌7日 短息逾三周低 貨幣基礎增
港股ADR跌108點 夜期低水285點 美期升亞股跌 富智康、匯賢等業績
道指跌427點 美債息先升後回 金龍指數創4個月高後倒跌 標指見3個月低