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瑞銀：今年滬深300指數每股盈利預計增長6% 

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊就兩會對中國股票市場影響作分析，指出隨着經濟穩定、通脹輕微上升及政策利好，今年A股滬深300指數每股盈利預測有望增長6%。其中，非金融板塊由去年預測負4%轉為正增長7%，主要得益於名義GDP與非金融A股營收增速約1.6倍的關聯性。

在金融板塊方面，由保險、證券與銀行組成的組合去年增長預測為8%，今年預計將放緩至3%，但仍保持低單位數成長。孟磊表示，儘管面臨一定降息壓力，但整體風險是可控的，銀行業務有望維持穩健增長。

針對中美貿易摩擦的影響，孟磊指出，對中國商品徵收每10%的關稅，將對名義GDP產生約0.4%的影響，其中實際GDP佔0.3%，剩餘部分則體現為通脹壓力。根據歷史經驗，這相當於非金融板塊收入下降0.7至0.8個百分點；而金融板塊則受出口因素影響較小，孟磊認為每增加10%的關稅對A股總體負面影響大約在1個百分點左右，屬於可控範圍內的調整。

此外，針對市場估值方面，孟磊回顧了2018年美國四次貿易升級對A股的影響，指出關稅消息發布首日市場短期下跌，但中期影響則有限，屬於一種「新聞效應」。他同時談到DeepSeek及人工智能技術，認為短期內對盈利的拉動有限，更多體現在估值變化上，市場估值的上升主要由資金追捧推動，投資者對人工智能改善生產力及生活品質抱有長遠信心。

從資金面來看，孟磊表示各類投資者正加大對中國市場的布局，尤其是科技板塊估值受到追捧。隨着兩會期間政府工作報告首次強調穩住樓市與股市，以及較寬鬆的財政與貨幣政策，將進一步推動了股票市場上行。據估計，保險公司今年新增股票投資規模有望達到1萬億元（人民幣，下同），而公募基金及社保基金分別有可能帶來超過5900億元和1200億元的淨資金流入。

在企業層面，民營經濟座談會的召開再次提振了民企信心，特別是科技企業將從中獲得正面激勵，促進資本支出與員工收入增長。孟磊指出，隨着政府在降準、降息及增加支出等政策的推動，加上信貸增速回升，A股市場長期吸引力將進一步增強。

對於外資配置，孟磊認為，隨着美國股市波動及強美元背景影響，外資對中國配置呈現逆轉趨勢，未來隨着中國經濟與消費復蘇、政策支持力度加大，短期內將以科技板塊為主導，帶動整體資金回流，中期則有望迎來更大規模的長線資金入市。不過，孟磊提醒，隨着估值從低位快速反彈，估計最終會有「天花板」，而且市場成交活躍出現下滑，意味市場情緒降溫，尤其科技板塊，相關小盤科技股超額表現會慢慢消失。但整體來看，目前市場尚未顯現出這樣跡象。

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