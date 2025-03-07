在金融板塊方面，由保險、證券與銀行組成的組合去年增長預測為8%，今年預計將放緩至3%，但仍保持低單位數成長。孟磊表示，儘管面臨一定降息壓力，但整體風險是可控的，銀行業務有望維持穩健增長。

針對中美貿易摩擦的影響，孟磊指出，對中國商品徵收每10%的關稅，將對名義GDP產生約0.4%的影響，其中實際GDP佔0.3%，剩餘部分則體現為通脹壓力。根據歷史經驗，這相當於非金融板塊收入下降0.7至0.8個百分點；而金融板塊則受出口因素影響較小，孟磊認為每增加10%的關稅對A股總體負面影響大約在1個百分點左右，屬於可控範圍內的調整。

此外，針對市場估值方面，孟磊回顧了2018年美國四次貿易升級對A股的影響，指出關稅消息發布首日市場短期下跌，但中期影響則有限，屬於一種「新聞效應」。他同時談到DeepSeek及人工智能技術，認為短期內對盈利的拉動有限，更多體現在估值變化上，市場估值的上升主要由資金追捧推動，投資者對人工智能改善生產力及生活品質抱有長遠信心。

從資金面來看，孟磊表示各類投資者正加大對中國市場的布局，尤其是科技板塊估值受到追捧。隨着兩會期間政府工作報告首次強調穩住樓市與股市，以及較寬鬆的財政與貨幣政策，將進一步推動了股票市場上行。據估計，保險公司今年新增股票投資規模有望達到1萬億元（人民幣，下同），而公募基金及社保基金分別有可能帶來超過5900億元和1200億元的淨資金流入。

在企業層面，民營經濟座談會的召開再次提振了民企信心，特別是科技企業將從中獲得正面激勵，促進資本支出與員工收入增長。孟磊指出，隨着政府在降準、降息及增加支出等政策的推動，加上信貸增速回升，A股市場長期吸引力將進一步增強。

對於外資配置，孟磊認為，隨着美國股市波動及強美元背景影響，外資對中國配置呈現逆轉趨勢，未來隨着中國經濟與消費復蘇、政策支持力度加大，短期內將以科技板塊為主導，帶動整體資金回流，中期則有望迎來更大規模的長線資金入市。不過，孟磊提醒，隨着估值從低位快速反彈，估計最終會有「天花板」，而且市場成交活躍出現下滑，意味市場情緒降溫，尤其科技板塊，相關小盤科技股超額表現會慢慢消失。但整體來看，目前市場尚未顯現出這樣跡象。

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