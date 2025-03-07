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致同調查發現今年亞太區女性高管比例升至32.9%

明天為國際婦女節，致同會計師事務所公布訪問中型企業，進行有關女性在職場佔高管比例趨勢調查，今年女性領導者佔比為32.9%，較去年的31.3%升1.6個百分點，但仍比全球平均水平低1.1個百分點。全球女性行政總裁的比例由去年的19.1%，略升至今年的21.7%，而中國女性行政總裁比例，從8.5%升近倍至16.1%。

致同表示，於去年7月至9月期間，對全球31個經濟體中約1.4萬家，收入介乎500萬美元至5億美元之間的中型企業，進行有關女性在職場佔高管比例趨勢的調查；致同提到，過去二十年間，全球範圍內女性在企業高層就職的比例已從19.4%上升至34%。

致同（香港）會計師事務所全國促進海外投資負責人陳美寳表示，中型企業逐漸認識到性別平等帶來的商業優勢，約31.1%的企業領導者認為，要打造一個更具價值、更公平及更賦能的工作環境，性別平等策略是關鍵所在。

 

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