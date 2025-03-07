香港(CX998)起飛時間01:30，到達時間07:00；烏魯木齊(CX997)起飛時間10:15，到達時間15:20。新航線會以空巴A330-300航機營運，設有商務客艙和經濟客艙。

國泰指，內地的顧客可以在香港樞紐，利用國泰集團的龐大全球網絡，前往遍布亞洲、歐洲、北美、西南太平洋、中東和非洲的不同航點，而烏魯木齊的顧客亦可透過「個人遊」計劃到訪香港。

除烏魯木齊外，國泰航空3月會開辦往來海得拉巴的直航航班，於4月開通達拉斯航線，而6月則會有羅馬和慕尼黑航線啟航，並將在8月增設布魯塞爾航線；香港快運方面，繼仙台航線在1月啟航後，4月亦會開辦芽莊、石垣和小松的直航航線，而6月則會開通宮古（下地島）航線。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，「烏魯木齊加入我們的內地網絡，把香港與國家西北部通往一帶一路多國的重要樞紐直接連繫起來，實在令人振奮。再者，烏魯木齊是集團今年公布的第11個新航點，意味我們朝向於2025年內達到全球100個航點的目標又邁進一步」。

劉凱詩表示，「國泰植根香港，背靠祖國。我們致力為往返香港、內地，以至全球的顧客提供更多航點及航班選擇。我們期待在航機上款待世界各地的顧客，讓他們親身體驗烏魯木齊的獨特魅力」。

其他報道

致同調查發現今年亞太區女性高管比例升至32.9%

滬深三大指數全線低收 滬指終止三連升

瑞銀：今年滬深300指數每股盈利預計增長6%

遠東宏信去年盈利倒退38% 末期息0.3元

卡賓去年盈利增5.4% 末期息0.86仙多23%

【有片：埋身擊】紐約期油後市或下試去年低位 投資者不宜低位買入

半日沽空金額減8% 阿里沽空增46% 盈富街貨近兩年低

遠發伙周大福企業與澳洲The Star資產置換 需額外投入2.2億

港股再創逾3年高 恒指半日升140點 成交、北水減 阿里創逾3年高 李寧升7%

渣打香港推女性企業家計劃 5勝出者將獲百萬獎金及培訓

特朗普：制訂關稅政策時不會考慮股市走勢 關稅長遠對美有利

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌7日 短息逾三周低 貨幣基礎增

內地1至2月美元計價出口增2.3% 進口8.4% 遠遜預期