moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股三年高後倒跌 恒指收市跌138點 指數換馬 成交3831億 北水重上100億元

隔晚美股受關稅憂慮而下跌，美匯隔晚見4個月低，日韓台股今日隨外圍下跌，A股反覆下跌，港股則於早市創逾三年高，午後轉跌。國指、科指今日收市後換馬，大市成交增1.6%至3831億元，北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1532.23億元，較上日減7.98%，佔香港市場成交額由上日的22.07%減至19.99%，比率1個月最低，不過，整體北水流入增85%，4日來再度重上100億元，達121億，一周最多。

阿里（9988）、騰訊（0700）見3年高後回吐。阿里成交金額增27.34%，至352.96億元，是2月21日後最多，同時亦是港股成交金額最多的個股。

港股按周計均上升，表現最佳的是科指，升8.4%，創4周最大升幅，恒指、國指分別升5.6%及5.9%，齊創3周最大升幅。長和（0001）全周累升27.41%。

恒指今早低開187點，高位升299點，低位跌304點，高低波幅605點。上升股份比例為31.23%，下跌為39.22%，無升跌為29.54%。

恒指收市跌138點或0.57%，報24231點，大市成交金額3831億元，較上日增加1.6%，是2月28日4062.64億元成交後最多；國指跌24點或0.27%，報8914點。恒生科技指數收報6037點，跌0.52%。

藍籌股成交金額2013.99億元，佔大市成交52.57%；科指成份股成交金額1532.47億元，佔大市成交40%；國指成份股成交金額1801.52億元，佔大市成交47.02%。

24隻雙櫃台股，總成交2.21億元人民幣，相當於約2.37億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加32.5%，至240.97億元，佔大市成交6.28%。牛熊證成交金額139.56億元，增加58.73%；窩輪成交金額101.41億元，增加7.95%。

藍籌41隻升，40隻下跌，2隻無升跌。申洲國際（2313）升7.42%，收報63.7元，是升幅最大的藍籌，京東健康（6618）跌12.38%，收報35.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報20.3元，升4.86%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報35.75元，跌12.38%。

恒指續高於10天線(23496.64點)。科指續高於10天線(5782.69點)。

北水南下合計淨流入121.13億元，較上日增加85.49%，淨流入金額是2月27日168.98億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入270.13億元，對上一次連續3日淨流入是2月25日。北水本月累計流入355.54億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1532.23億元，較上日減7.98%，佔香港市場成交額由上日的22.07%減至19.99%。

三大指數即日表現

恒指曾升最多1.23%，高見24669.62點，是2022年2月18日24763.37點後最高。恒指曾跌最多1.25%，低見24065.01點，是3月6日23987.09點後最低。收市報24231.3點，是3月5日後收市新低，當日報23594.21點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是1月17日。

科指曾升最多2.09%，高見6195.4點，是2021年11月29日6221.93點後最高。科指曾跌最多1.92%，低見5952.52點，是3月6日5919.53點後最低。今日收市報6037.44點，是3月5日後收市新低，當日報5757.94點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2024年12月20日。

國指曾升最多1.63%，高見9083.51點，是2021年11月17日9201.06點後最高。國指曾跌最多1.12%，低見8838.07點，是3月6日8795.66點後最低。今日收市報8914.03點，是3月5日後收市新低，當日報8630.4點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是1月17日。

一周表現

恒指本周累升5.62%或1289點，升幅是2025年2月14日後最大，當時收市升幅為7.04%；本周表現最佳的是長和（0001），累升27.41%，其次為快手（1024）及宏橋（1378），分別升25.89%及20.48%。而表現最差的是理想（2015），累跌5.62%，其次為創科實業（0669）及比亞迪（1211），分別跌4.89%及4.41%。

國指本周累升5.9%或496點，升幅是2025年2月14日後最大，當時收市升幅為7.03%；本周表現最佳的是快手（1024），累升25.89%，其次為攜程（9961）及美團（3690），分別升17.16%及13.27%。而表現最差的是極兔速遞（1519），累跌7.63%，其次為理想（2015）及比亞迪（1211），分別跌5.62%及4.41%。

科指本周累升8.43%或469點，升幅是2025年2月07日後最大，當時收市升幅為9.03%；本周表現最佳的是金蝶（0268），累升33.91%，其次為快手（1024）及攜程（9961），分別升25.89%及17.16%。而表現最差的是理想（2015），累跌5.62%，其次為蔚來（9866）及ASMPT（0522），分別跌4.54%及4.04%。

午後消息股表現

遠洋（3377）據報提議暫停支付人民幣債券。收報0.255元，跌5.56%。

國泰（0293）4月開辦烏魯木齊航線 內地客運航點增至20個。創52周高，見11.3元，收報11.1元，升2.21%。

遠東宏信（3360）去年盈利倒退38% 末期息0.3元。收報6.18元，升3%。

卡賓（2030）去年盈利增5.4% 末期息0.86仙多23%。收報1.26元，跌3.82%。

遠發（0035）伙周大福企業與澳洲The Star資產置換 需額外投入2.2億。收報0.81元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

收市後國指、科指換馬

國指加入中通快遞（2057）收報158.5元，跌2.22%。

百濟神州（6160）收報152.2元，跌2.25%。

剔出中生製藥（1177）收報3.34元，升0.6%。

李寧（2331）收報18.66元，升4.95%。

科指加入騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報52.8元，跌3.83%。

地平線機器人－Ｗ（9660）收報9.16元，跌1.82%。

剔出東方甄選（1797）收報14元，跌1.27%。

眾安在綫（6060）收報12.94元，升0.78%。

美國據報計劃對中國有關船隻徵港口費　促盟國跟進否則面臨報復。

航運股

東方海外（0316）收報107.1元，升0.28%。

中遠海控（1919）收報11.66元，跌0.34%。

太平洋航運（2343）收報1.68元，無升跌。

中國外運（0598）收報3.87元，升0.52%。

大摩：中國政府對AI應用表述 或助阿里雲和騰訊擴大市佔率。

騰訊（0700）創52周高，見547元，收報533.5元，跌1.93%。

阿里巴巴（9988）創52周高，見145.9元，收報140元，跌0.57%。

美國以沒收所得建比特幣儲備 不會額外購買 比特幣跌逾5%。

博時比特幣（3008）收報6.82元，跌3.54%。

博時以太幣（3009）收報1.686元，跌4.31%。

華夏比特幣（3042）收報10.89元，跌2.85%。

華夏以太幣（3046）收報5.245元，跌4.29%。

ＦＡ南方比特幣（3066）收報30.74元，跌3.64%。

ＦＡ南方以太幣（3068）收報10.74元，跌4.53%。

ＦＡ三星比特幣（3135）收報30.44元，跌3.37%。

嘉實比特幣（3439）收報10.96元，跌3.09%。

ＦＩ南方比特幣（7376）收報5.295元，升3.62%。

金沙中國（1928）：主席辭任。收報18.34元，跌0.76%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，富智康（2038）收報0.93元，無升跌。

匯賢產業信託（87001）收報0.51元，升3.03%。

亞洲水泥（0743）收報2.54元，升0.4%。

卡賓（2030）收報1.26元，跌3.82%。

勇利投資（1145）收報0.177元，無升跌。

大成食品（3999）收報0.64元，無升跌。

遠東宏信（3360）收報6.18元，升3%。

業聚醫療（6929）收報3.53元，無升跌。

蒙能（0276）發近40億元新可換股票據，替代魯連城及周大福代理人原持有票據。收報0.57元，升7.55%。

長江生命（0775）發盈警，料去年度虧損1.266億。收報0.55元，升1.85%。

捷榮國際（2119）全年盈利按年增21.4%至5910萬，每股末期息2.16仙。收報0.59元，跌1.67%。

意力國際（0585）盈警，料去年最多虧損2000萬元。收報0.345元，無升跌。

中煙香港（6055）去年多賺43%，末期息0.31元。收報24.85元，跌9.14%。

港鐵（0066）無意售資產及尋注資，但有考慮發債。港鐵全年多賺1倍，勝預期，續派末期息0.89元，將為下一發展階段籌措資金。收報26.4元，升0.57%。

京東集團（9618）全年盈利增71%，上季盈利升1.9倍。收報170.1元，跌4.97%。

比亞迪（1211）1月於香港私家車註冊量達847輛居首，拋離Tesla。收報355.2元，跌1.77%。

京東健康（6618）去年多賺94％，不派息。收報35.75元，跌12.38%。

向碧服售鄰里樂違上市規則，聯交所譴責花樣年（1777）、彩生活（1778）及曾寶寶等人。花樣年收報0.092元，跌6.12%。

彩生活（1778）收報0.165元，跌1.2%。

京東物流（2618）全年純利大增9倍，第四季收入增10.4%。收報13.2元，跌14.62%。

騰訊（0700）混元發布圖生視頻模型並對外開源。創52周高，見547元，收報533.5元，跌1.93%。

破頂股表現

破頂股包括，津上機床中國（1651）創上市新高，見23.2元，收報20.5元，跌5.31%；浩森金融科技（3848）創上市新高，見12.8元，收報12.4元，跌0.8%；UTS MARKETING（6113）創上市新高，見1.4元，收報1.4元，升12.9%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見635元，收報622元，升0.32%；德益控股（9900）創上市新高，見18.1元，收報18.02元，升6.63%；騰訊控股－Ｒ（80700）創上市新高，見507元，收報497.6元，跌1.47%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見77.7元，收報77.45元，升1.04%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見27.85元，收報27.7元，升0.91%；阿里巴巴－ＷＲ（89988）創上市新高，見135.5元，收報130元，跌0.84%；毛戈平（1318）創上市新高，見86.95元，收報85.3元，升1.25%；越疆科技（2432）創上市新高，見35.75元，收報34.6元，跌0.86%；紐曼思（2530）創上市新高，見0.96元，收報0.81元，跌5.81%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見389元，收報355元，升3.98%；ＧＸ恒生科技（2837）創上市新高，見7.595元，收報7.39元，跌0.81%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9125.6元，收報9124.2元，升0.06%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1113.1元，收報1113.1元，升0.03%；Ａ ＧＸ恒指備兌（3419）創上市新高，見10.83元，收報10.75元，無升跌；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1173.35元，收報1173.35元，升0.01%；ＧＸ中國－Ｕ（9040）創上市新高，見4.462元，收報4.4元，跌0.27%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1089.45元，收報1089.45元，升0.06%；盈富基金－Ｒ（82840）創上市新高，見23.2元，收報22.82元，跌0.61%；華夏恒生科技－Ｒ（83146）創上市新高，見7.28元，收報7.14元，無升跌；華夏恒ＥＳＧ－Ｒ（84410）創上市新高，見47.52元，收報47.08元，跌0.17%。

破頂指數成份股包括，宏橋（1378）創上市新高，見15.38元，收報14.94元，升3.75%；阿里巴巴（9988）創52周高，見145.9元，收報140元，跌0.57%；騰訊（0700）創52周高，見547元，收報533.5元，跌1.93%；金蝶（0268）創52周高，見17.76元，收報17.06元，升0.12%；小鵬（9868）創52周高，見92.55元，收報90元，升4.59%；快手（1024）創52周高，見65.35元，收報63.7元，升4.77%；中銀香港（2388）創52周高，見29.95元，收報29.75元，升0.85%；萬洲（0288）創52周高，見6.95元，收報6.91元，升0.88%；招商銀行（3968）創52周高，見48.65元，收報47.65元，升1.38%；中移動（0941）創52周高，見83.55元，收報83.55元，升1.64%；康師傅（0322）創52周高，見12.88元，收報12.78元，升2.73%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，潤中國際控股（0202）低見0.046元，收報0.073元，升4.29%；中能控股（0228）低見0.044元，收報0.045元，跌4.26%；元亨燃氣（0332）低見0.018元，收報0.02元，無升跌；卓悅控股（0653）低見0.121元，收報0.125元，跌5.3%；中國衛生集團（0673）低見0.175元，收報0.188元，跌5.05%；瑩嵐集團（1162）低見0.097元，收報0.108元，無升跌；融太集團（1172）低見0.014元，收報0.014元，跌6.67%；新礦資源（1231）低見0.234元，收報0.26元，升1.96%；京基金融國際（1468）低見0.37元，收報0.375元，跌7.41%；聯洋智能控股（1561）低見0.091元，收報0.092元，跌8.91%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，恒基發展（0097）低見0.091元，收報0.092元，跌4.17%；HYPEBEAST（0150）低見0.168元，收報0.174元，無升跌；順豪控股（0253）低見0.57元，收報0.59元，跌1.67%；嬴集團（0397）低見0.066元，收報0.072元，跌7.69%；經濟日報集團（0423）低見0.73元，收報0.74元，跌2.63%；WKK INTL（0532）低見0.23元，收報0.232元，跌3.33%；陽光能源（0757）低見0.067元，收報0.07元，升1.45%；非凡領越（0933）低見0.475元，收報0.475元，跌6.86%；民生國際（0938）低見0.49元，收報0.6元，跌25.93%；華富建業金融（0952）低見0.186元，收報0.186元，跌0.53%。

異動股

上升異動股，包括，萬里印刷（8385）收報0.126元，升61.54%；中國生態旅遊（1371）收報0.17元，升60.38%；金貓銀貓（1815）創52周高，見1.2元，收報1.19元，升43.37%；綠色能源科技集團（0979）收報0.25元，升32.98%；匯鑫小貸（1577）創52周高，見1.01元，收報0.99元，升32%；中華銀科技（0515）收報0.081元，升28.57%；神通機器人教育（8206）創52周高，見0.198元，收報0.179元，升27.86%；智數科技集團（1159）收報0.6元，升26.32%；恆偉集團控股（8219）收報0.3元，升25%；京城機電股份（0187）創52周高，見5.2元，收報4.77元，升24.54%；力高健康生活（2370）收報0.335元，升24.07%。

下跌異動股，包括，民生國際（0938）見52周低0.49元，收報0.6元，跌25.93%；中國金屬利用（1636）收報0.066元，跌20.48%；世茂集團（0813）收報1.05元，跌18.6%；毅德國際（1396）收報0.75元，跌17.58%；Ｆ８企業（8347）收報0.104元，跌17.46%；基石控股（1592）收報0.032元，跌15.79%；勵時集團（1327）收報0.04元，跌14.89%；京東物流（2618）收報13.2元，跌14.62%。

其他報道

遠洋據報提議暫停支付人民幣債券

國泰4月開辦烏魯木齊航線 內地客運航點增至20個

致同調查發現今年亞太區女性高管比例升至32.9%

滬深三大指數全線低收 滬指終止三連升

瑞銀：今年滬深300指數每股盈利預計增長6% 

遠東宏信去年盈利倒退38% 末期息0.3元

卡賓去年盈利增5.4% 末期息0.86仙多23%

【有片：埋身擊】紐約期油後市或下試去年低位 投資者不宜低位買入

半日沽空金額減8% 阿里沽空增46% 盈富街貨近兩年低

遠發伙周大福企業與澳洲The Star資產置換 需額外投入2.2億

港股再創逾3年高 恒指半日升140點 成交、北水減 阿里創逾3年高 李寧升7%