阿里（9988）、騰訊（0700）見3年高後回吐。阿里成交金額增27.34%，至352.96億元，是2月21日後最多，同時亦是港股成交金額最多的個股。

港股按周計均上升，表現最佳的是科指，升8.4%，創4周最大升幅，恒指、國指分別升5.6%及5.9%，齊創3周最大升幅。長和（0001）全周累升27.41%。

恒指今早低開187點，高位升299點，低位跌304點，高低波幅605點。上升股份比例為31.23%，下跌為39.22%，無升跌為29.54%。

恒指收市跌138點或0.57%，報24231點，大市成交金額3831億元，較上日增加1.6%，是2月28日4062.64億元成交後最多；國指跌24點或0.27%，報8914點。恒生科技指數收報6037點，跌0.52%。

藍籌股成交金額2013.99億元，佔大市成交52.57%；科指成份股成交金額1532.47億元，佔大市成交40%；國指成份股成交金額1801.52億元，佔大市成交47.02%。

24隻雙櫃台股，總成交2.21億元人民幣，相當於約2.37億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加32.5%，至240.97億元，佔大市成交6.28%。牛熊證成交金額139.56億元，增加58.73%；窩輪成交金額101.41億元，增加7.95%。

藍籌41隻升，40隻下跌，2隻無升跌。申洲國際（2313）升7.42%，收報63.7元，是升幅最大的藍籌，京東健康（6618）跌12.38%，收報35.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報20.3元，升4.86%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報35.75元，跌12.38%。

恒指續高於10天線(23496.64點)。科指續高於10天線(5782.69點)。

北水南下合計淨流入121.13億元，較上日增加85.49%，淨流入金額是2月27日168.98億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入270.13億元，對上一次連續3日淨流入是2月25日。北水本月累計流入355.54億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1532.23億元，較上日減7.98%，佔香港市場成交額由上日的22.07%減至19.99%。

三大指數即日表現

恒指曾升最多1.23%，高見24669.62點，是2022年2月18日24763.37點後最高。恒指曾跌最多1.25%，低見24065.01點，是3月6日23987.09點後最低。收市報24231.3點，是3月5日後收市新低，當日報23594.21點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是1月17日。

科指曾升最多2.09%，高見6195.4點，是2021年11月29日6221.93點後最高。科指曾跌最多1.92%，低見5952.52點，是3月6日5919.53點後最低。今日收市報6037.44點，是3月5日後收市新低，當日報5757.94點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2024年12月20日。

國指曾升最多1.63%，高見9083.51點，是2021年11月17日9201.06點後最高。國指曾跌最多1.12%，低見8838.07點，是3月6日8795.66點後最低。今日收市報8914.03點，是3月5日後收市新低，當日報8630.4點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是1月17日。

一周表現

恒指本周累升5.62%或1289點，升幅是2025年2月14日後最大，當時收市升幅為7.04%；本周表現最佳的是長和（0001），累升27.41%，其次為快手（1024）及宏橋（1378），分別升25.89%及20.48%。而表現最差的是理想（2015），累跌5.62%，其次為創科實業（0669）及比亞迪（1211），分別跌4.89%及4.41%。

國指本周累升5.9%或496點，升幅是2025年2月14日後最大，當時收市升幅為7.03%；本周表現最佳的是快手（1024），累升25.89%，其次為攜程（9961）及美團（3690），分別升17.16%及13.27%。而表現最差的是極兔速遞（1519），累跌7.63%，其次為理想（2015）及比亞迪（1211），分別跌5.62%及4.41%。

科指本周累升8.43%或469點，升幅是2025年2月07日後最大，當時收市升幅為9.03%；本周表現最佳的是金蝶（0268），累升33.91%，其次為快手（1024）及攜程（9961），分別升25.89%及17.16%。而表現最差的是理想（2015），累跌5.62%，其次為蔚來（9866）及ASMPT（0522），分別跌4.54%及4.04%。

午後消息股表現

遠洋（3377）據報提議暫停支付人民幣債券。收報0.255元，跌5.56%。

國泰（0293）4月開辦烏魯木齊航線 內地客運航點增至20個。創52周高，見11.3元，收報11.1元，升2.21%。

遠東宏信（3360）去年盈利倒退38% 末期息0.3元。收報6.18元，升3%。

卡賓（2030）去年盈利增5.4% 末期息0.86仙多23%。收報1.26元，跌3.82%。

遠發（0035）伙周大福企業與澳洲The Star資產置換 需額外投入2.2億。收報0.81元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

收市後國指、科指換馬

國指加入中通快遞（2057）收報158.5元，跌2.22%。

百濟神州（6160）收報152.2元，跌2.25%。

剔出中生製藥（1177）收報3.34元，升0.6%。

李寧（2331）收報18.66元，升4.95%。

科指加入騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報52.8元，跌3.83%。

地平線機器人－Ｗ（9660）收報9.16元，跌1.82%。

剔出東方甄選（1797）收報14元，跌1.27%。

眾安在綫（6060）收報12.94元，升0.78%。

美國據報計劃對中國有關船隻徵港口費 促盟國跟進否則面臨報復。

航運股

東方海外（0316）收報107.1元，升0.28%。

中遠海控（1919）收報11.66元，跌0.34%。

太平洋航運（2343）收報1.68元，無升跌。

中國外運（0598）收報3.87元，升0.52%。

大摩：中國政府對AI應用表述 或助阿里雲和騰訊擴大市佔率。

騰訊（0700）創52周高，見547元，收報533.5元，跌1.93%。

阿里巴巴（9988）創52周高，見145.9元，收報140元，跌0.57%。

美國以沒收所得建比特幣儲備 不會額外購買 比特幣跌逾5%。

博時比特幣（3008）收報6.82元，跌3.54%。

博時以太幣（3009）收報1.686元，跌4.31%。

華夏比特幣（3042）收報10.89元，跌2.85%。

華夏以太幣（3046）收報5.245元，跌4.29%。

ＦＡ南方比特幣（3066）收報30.74元，跌3.64%。

ＦＡ南方以太幣（3068）收報10.74元，跌4.53%。

ＦＡ三星比特幣（3135）收報30.44元，跌3.37%。

嘉實比特幣（3439）收報10.96元，跌3.09%。

ＦＩ南方比特幣（7376）收報5.295元，升3.62%。

金沙中國（1928）：主席辭任。收報18.34元，跌0.76%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，富智康（2038）收報0.93元，無升跌。

匯賢產業信託（87001）收報0.51元，升3.03%。

亞洲水泥（0743）收報2.54元，升0.4%。

卡賓（2030）收報1.26元，跌3.82%。

勇利投資（1145）收報0.177元，無升跌。

大成食品（3999）收報0.64元，無升跌。

遠東宏信（3360）收報6.18元，升3%。

業聚醫療（6929）收報3.53元，無升跌。

蒙能（0276）發近40億元新可換股票據，替代魯連城及周大福代理人原持有票據。收報0.57元，升7.55%。

長江生命（0775）發盈警，料去年度虧損1.266億。收報0.55元，升1.85%。

捷榮國際（2119）全年盈利按年增21.4%至5910萬，每股末期息2.16仙。收報0.59元，跌1.67%。

意力國際（0585）盈警，料去年最多虧損2000萬元。收報0.345元，無升跌。

中煙香港（6055）去年多賺43%，末期息0.31元。收報24.85元，跌9.14%。

港鐵（0066）無意售資產及尋注資，但有考慮發債。港鐵全年多賺1倍，勝預期，續派末期息0.89元，將為下一發展階段籌措資金。收報26.4元，升0.57%。

京東集團（9618）全年盈利增71%，上季盈利升1.9倍。收報170.1元，跌4.97%。

比亞迪（1211）1月於香港私家車註冊量達847輛居首，拋離Tesla。收報355.2元，跌1.77%。

京東健康（6618）去年多賺94％，不派息。收報35.75元，跌12.38%。

向碧服售鄰里樂違上市規則，聯交所譴責花樣年（1777）、彩生活（1778）及曾寶寶等人。花樣年收報0.092元，跌6.12%。

彩生活（1778）收報0.165元，跌1.2%。

京東物流（2618）全年純利大增9倍，第四季收入增10.4%。收報13.2元，跌14.62%。

騰訊（0700）混元發布圖生視頻模型並對外開源。創52周高，見547元，收報533.5元，跌1.93%。

破頂股表現

破頂股包括，津上機床中國（1651）創上市新高，見23.2元，收報20.5元，跌5.31%；浩森金融科技（3848）創上市新高，見12.8元，收報12.4元，跌0.8%；UTS MARKETING（6113）創上市新高，見1.4元，收報1.4元，升12.9%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見635元，收報622元，升0.32%；德益控股（9900）創上市新高，見18.1元，收報18.02元，升6.63%；騰訊控股－Ｒ（80700）創上市新高，見507元，收報497.6元，跌1.47%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見77.7元，收報77.45元，升1.04%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見27.85元，收報27.7元，升0.91%；阿里巴巴－ＷＲ（89988）創上市新高，見135.5元，收報130元，跌0.84%；毛戈平（1318）創上市新高，見86.95元，收報85.3元，升1.25%；越疆科技（2432）創上市新高，見35.75元，收報34.6元，跌0.86%；紐曼思（2530）創上市新高，見0.96元，收報0.81元，跌5.81%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見389元，收報355元，升3.98%；ＧＸ恒生科技（2837）創上市新高，見7.595元，收報7.39元，跌0.81%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9125.6元，收報9124.2元，升0.06%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1113.1元，收報1113.1元，升0.03%；Ａ ＧＸ恒指備兌（3419）創上市新高，見10.83元，收報10.75元，無升跌；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1173.35元，收報1173.35元，升0.01%；ＧＸ中國－Ｕ（9040）創上市新高，見4.462元，收報4.4元，跌0.27%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1089.45元，收報1089.45元，升0.06%；盈富基金－Ｒ（82840）創上市新高，見23.2元，收報22.82元，跌0.61%；華夏恒生科技－Ｒ（83146）創上市新高，見7.28元，收報7.14元，無升跌；華夏恒ＥＳＧ－Ｒ（84410）創上市新高，見47.52元，收報47.08元，跌0.17%。

破頂指數成份股包括，宏橋（1378）創上市新高，見15.38元，收報14.94元，升3.75%；阿里巴巴（9988）創52周高，見145.9元，收報140元，跌0.57%；騰訊（0700）創52周高，見547元，收報533.5元，跌1.93%；金蝶（0268）創52周高，見17.76元，收報17.06元，升0.12%；小鵬（9868）創52周高，見92.55元，收報90元，升4.59%；快手（1024）創52周高，見65.35元，收報63.7元，升4.77%；中銀香港（2388）創52周高，見29.95元，收報29.75元，升0.85%；萬洲（0288）創52周高，見6.95元，收報6.91元，升0.88%；招商銀行（3968）創52周高，見48.65元，收報47.65元，升1.38%；中移動（0941）創52周高，見83.55元，收報83.55元，升1.64%；康師傅（0322）創52周高，見12.88元，收報12.78元，升2.73%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，潤中國際控股（0202）低見0.046元，收報0.073元，升4.29%；中能控股（0228）低見0.044元，收報0.045元，跌4.26%；元亨燃氣（0332）低見0.018元，收報0.02元，無升跌；卓悅控股（0653）低見0.121元，收報0.125元，跌5.3%；中國衛生集團（0673）低見0.175元，收報0.188元，跌5.05%；瑩嵐集團（1162）低見0.097元，收報0.108元，無升跌；融太集團（1172）低見0.014元，收報0.014元，跌6.67%；新礦資源（1231）低見0.234元，收報0.26元，升1.96%；京基金融國際（1468）低見0.37元，收報0.375元，跌7.41%；聯洋智能控股（1561）低見0.091元，收報0.092元，跌8.91%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，恒基發展（0097）低見0.091元，收報0.092元，跌4.17%；HYPEBEAST（0150）低見0.168元，收報0.174元，無升跌；順豪控股（0253）低見0.57元，收報0.59元，跌1.67%；嬴集團（0397）低見0.066元，收報0.072元，跌7.69%；經濟日報集團（0423）低見0.73元，收報0.74元，跌2.63%；WKK INTL（0532）低見0.23元，收報0.232元，跌3.33%；陽光能源（0757）低見0.067元，收報0.07元，升1.45%；非凡領越（0933）低見0.475元，收報0.475元，跌6.86%；民生國際（0938）低見0.49元，收報0.6元，跌25.93%；華富建業金融（0952）低見0.186元，收報0.186元，跌0.53%。

異動股

上升異動股，包括，萬里印刷（8385）收報0.126元，升61.54%；中國生態旅遊（1371）收報0.17元，升60.38%；金貓銀貓（1815）創52周高，見1.2元，收報1.19元，升43.37%；綠色能源科技集團（0979）收報0.25元，升32.98%；匯鑫小貸（1577）創52周高，見1.01元，收報0.99元，升32%；中華銀科技（0515）收報0.081元，升28.57%；神通機器人教育（8206）創52周高，見0.198元，收報0.179元，升27.86%；智數科技集團（1159）收報0.6元，升26.32%；恆偉集團控股（8219）收報0.3元，升25%；京城機電股份（0187）創52周高，見5.2元，收報4.77元，升24.54%；力高健康生活（2370）收報0.335元，升24.07%。

下跌異動股，包括，民生國際（0938）見52周低0.49元，收報0.6元，跌25.93%；中國金屬利用（1636）收報0.066元，跌20.48%；世茂集團（0813）收報1.05元，跌18.6%；毅德國際（1396）收報0.75元，跌17.58%；Ｆ８企業（8347）收報0.104元，跌17.46%；基石控股（1592）收報0.032元，跌15.79%；勵時集團（1327）收報0.04元，跌14.89%；京東物流（2618）收報13.2元，跌14.62%。

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