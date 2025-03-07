茶飲股奈雪的茶（2150）發盈警，料2024年度錄得經調整淨虧損約8.8億元至9.7億元約人民幣（下同），2023年度集團錄經調整淨利潤2090萬元。2024年度收入則約48億元至51億元，較2023年收入51.64億元，按年跌1.2%至7%。
集團預期2024年度錄得經調整淨虧損主要由於2024年度消費市場表現疲弱，更多的顧客傾向於謹慎消費或目的性消費，且現製茶飲行業競爭加劇，共同導致集團於2024年度來自奈雪的茶直營門店的收益及門店經營利潤率產生波動。
以及集團在2024年度關閉部分表現不及預期的門店，為此產生閉店損失。集團預計將繼續關閉或改造經營不善的門店，為此計提資產減值準備；以及集團錄得應佔聯營公司虧損及產生自若干投資的減值虧損。
儘管如此，集團指其經營狀況維持穩健及正常，且擁有充足的現金以支撐業務的穩健發展。
奈雪的茶指，為應對嚴峻的外部環境以及激烈的行業競爭等不利因素帶來的壓力與挑戰，集團已積極調整經營策略並將持續執行一系列舉措，包括不斷優化現有門店並探索更多店型以適應不同消費場景下茶飲店網絡的拓張，以進一步提升市場佔有率；提升產品創新能力並配合「大單品」進行持續的創新的品牌營銷活動，以增強對顧客的吸引力與提升品牌聲量。
另外，全面升級更為高效的門店運營管理體系以提升門店盈利能力；以及通過加強供應鏈管理、打造高效組織架構等措施優化總部運營成本。集團有信心該等舉措能為持續發展帶來理想效益。
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